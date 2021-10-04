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У роботі Facebook і Instagram стався збій (оновлено)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
4 жовтня, 18:57
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Користувачі поскаржилися на проблеми з доступом до соцмережі
Соцмережі Facebook і Instagram недоступні
Соцмережі Facebook і Instagram недоступні / Фото: Колаж: Сьогодні

Увечері 4 вересня в роботі соцмережі Facebook і Instagram (належить Facebook) відбувся технічний збій. Як повідомляє "Сьогодні", проблеми спостерігаються у ряду користувачів в Україні.

Користувачі цих соціальних мереж скаржаться на проблеми з доступом акаунтів. Неможливість відправити повідомлення, оновити стрічку, а також підключитися або увійти в свій аккаунт.

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При спробі відкрити Facebook з'являється повідомлення: "Вибачте, щось пішло не так. Ми працюємо над тим, щоб все полагодити якнайшвидше".

Також деякі користувачі поскаржилися на проблеми з доступом в Instagram. Стрічка новин зовсім не оновлюється.

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Крім того, не працює сервіс WhatsApp.

За даними сайту Downdetector, проблеми спостерігаються також у користувачів з Польщі, Словаччини, Угорщини, Естонії, Латвії, Росії та інших країн. Причини неполадок в роботі поки неясні.

Не перший раз

Останнім часом збої в роботі різних соцмереж почастішали – причому, це стосується як Facebook, Instagram, так і Twitter.

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Наприклад, в ніч на 9 квітня в роботі соціальної мережі Facebook стався масовий збій. Користувачі поскаржилися на проблеми з доступом до акаунтів і сайту через браузер.

А ввечері у вівторок, 28 вересня, сталася масштабна збій в роботі соціальної мережі Twitter.

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Ольга Кравченко
Ольга Кравченко Редактор розділу Київ

У медіа з 2013 року. Пишу про те, чим живе столиця і її жителі. Є сертифікат із SMM. Народилася в Запоріжжі. 2012 року закінчила Запорізький технічний національний університет за спеціальністю «журналістика». У Києві з 2016 року, живу на Лівому березі. Люблю грузинську кухню, астрологію, спорт і позитивних людей, які захоплені своєю справою.

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