Пасажирський літак з водневим двигуном встановив рекорд висоти

Розробники сподіваються, що через кілька років літак зможе здійснювати пасажирські рейси

Літак HY4 подолав 124 км / Фото: google.com

Німецька аерокосмічна компанія H2FLY встановила новий світовий рекорд висоти для пасажирського літака з водневим двигуном. А нещодавно найбільший у світі авіалайнер здійснив політ на олії.

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Її чотиримісний HY4 був першим літаком такого типу, що досяг висоти понад 2134 м.

Напередодні HY4 здійснив перший для водневого пасажирського літака переліт з одного великого аеропорту до іншого, подолавши 124 км від Штутгарта до Фрідріхсхафена.

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HY4 заснований на моделі Pipistrel Taurus G4 і відрізняється характерним подвійним фюзеляжем. Вперше він піднявся в повітря у 2016 році.

Однак якщо G4 – повністю електричний літак, то HY4 – гібридне рішення з використанням системи низькотемпературних водневих паливних елементів.

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Для зниження ваги водень зберігається під тиском у двох баках з вуглецевого композиту, по одному у кожному фюзеляжі. Вони живлять паливний елемент, а літій-іонні акумулятори забезпечують підвищення потужності електродвигуна потужністю 80 кВт у години пік.

Літак має крейсерську швидкість 145 км/год та розрахункову дальність польоту до 1500 км при мінімальному корисному навантаженні та оптимальних умовах польоту.

У компанії сподіваються, що через кілька років можна буде літати на воднево-електричних літаках, що перевозять до 40 пасажирів, на відстані до 2000 км, пише aroged.com.