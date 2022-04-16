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Літак космічних масштабів: навіщо створювали "Мрію" і як вона стала українською

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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16 квітня, 06:35
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Літак-гігант повинен був допомогти СРСР випередити США у космічних перегонах, а в результаті став загальним улюбленцем
"Мрія" створювалася для перевезення космічного корабля
"Мрія" створювалася для перевезення космічного корабля / Фото: Колаж: Сьогодні

Легендарний літак Ан-225, який став жертвою російського вторгнення, любили у всьому світі і навіть спеціально їздили в чужі країни, щоб на власні очі побачити, як літак-гігант здійснює посадку.

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Але навіщо створювали таку махину, та ще й в одному єдиному екземплярі (хоча ми знайшли ще одну "Мрію" у Німеччині)? Вся справа у космосі.

Як створювали "Мрію"

У 80-х роках минулого століття у спробі випередити США у космічній гонці СРСР створив космічний човник "Буран" та ракету-носій "Енергія". Але у них була одна суттєва проблема – вони були надто великими.

Величезні кораблі не могли уміститися в інфраструктуру для транспортування на космодром Байконур за тисячі кілометрів від найближчого морського порту.

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Буран під час запуску. Фото: Wikipedia

Радянський уряд розглядав неймовірні варіанти – від негабаритної автомагістралі до збільшеної залізниці, зупинившись на повітряному транспорті.

Але жоден із існуючих радянських літаків не мав достатньої вантажопідйомності, щоб нести таке велике корисне навантаження.

Радянські інженери спочатку розглядали можливість доручити перевезення Бурана Ан-124 Руслан.

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"Руслан" був замалий для перевезення "Бурану". Фото: Wikipedia

Але початкові дослідження в КБ Антонова у Києві показали, що навіть частково зібраний "Буран" та компоненти його ракети можуть порушити потік повітря довкола гігантського вертикального стабілізатора літака.

Для вирішення проблеми було запропоновано семиметрове подовження і без того величезного фюзеляжу "Руслана", Але цього було недостатньо.

Оскільки плани модернізації Ан-124 зайшли в глухий кут, Москва почала розглядати літак ще більшого розміру. Цей монстроподібний літак був би схожий на "Руслан", тільки на стероїдах.

Порівняння розмірів Ан-225 та Ан-124

В 1985 Антонов отримав офіційне замовлення Міністерства оборони СРСР на розробку Ан-225. За основу взяли проект "Руслана", але його суттєво його змінили:

  • Центроплан крила був перероблений для розміщення трьох двигунів замість двох
  • Літак втратив кормовий вантажний вхід, щоб підвищити міцність конструкції
  • Кількість вузлів шасі з боків фюзеляжу було збільшено з 10 до 14
  • Три останні ряди коліс стали керованими, щоб літак міг розвернутися на ЗПС
  • Передня частина фюзеляжу збільшилася на 8 метрів, а задня укоротилася на 1 метр

Також літак отримав подвійне хвостове оперення, адже з самого початку розробники бачили в літаку не тільки транспортник, а й стартовий літаючий майданчик для майбутніх космічних апаратів.

Конструктори внесли суттєві зміни у конструкцію літака. Фото: Wikipedia

Зібрати Ан-225 планувалося за два роки, але на це пішло вдвічі більше часу. Літак, що вийшов в результаті, був настільки великим, що у "Антонова" не було для нього відповідного ангара, тому літак довелося розмістити по діагоналі в цеху остаточного складання.

Під час свого публічного дебюту Ан-225 назвали "Мрія". То був перший випадок, коли радянський літак отримав українське ім'я!

21 грудня 1988 року "Мрія" вперше піднялася в небо з аеродрому у Гостомелі, встановивши одразу 110 світових рекордів. Там, у Гостомелі через 33 роки, обірвалася його історія...

Незважаючи на те, що "Мрія" створювалася для перевезення космічного човника "Буран" на космодром "Байконур", своє безпосереднє завдання літак так і не виконав. "Буран" здійснив свій перший і останній політ за місяць до того, як "Мрія" піднялася в небо.

"Мрія" все-таки здійснила політ із "Бураном". Фото: Wikipedia

Правда, Ан-225 все ж таки прибув на космодром "Байконур" 13 травня 1989 року і здійснив випробувальний політ з орбітальним апаратом на борту. Потім він доставив шатл на паризький авіасалон, після чого "Буран" вирушив доживати свого віку в ангар.

Все, що залишилось від "Бурану"

До речі, після розвалу СРСР Ан-225 припинив польоти та був частково розібраний, але до 2000-х років його знову зібрали силами українських підприємств, тому ми можемо сміливо його називати українським, а не радянським. Саме таким, із синьо-жовтими смугами на фюзеляжі його запам'ятав увесь світ. І побачить знову, ми в це віримо!

Україна вже розпочала збір коштів на відродження "Мрії"

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні Більше статей автора
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