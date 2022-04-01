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Найбільший у світі авіалайнер здійснив політ на олії

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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1 квітня, 13:49
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25 березня авіалайнер Airbus A380 здійснив пробний тригодинний політ, використовуючи унікальний метод заправки паливом. Він здійснив політ з Тулузи до Ніцци на олії!
Airbus A380 здійснив політ на олії
Airbus A380 здійснив політ на олії / Фото: Wikipedia, Колаж: Сьогодні

Літак був заправлений екологічним авіаційним паливом, або SAF – він був розроблений для зниження стандартного рівня викидів CO2 на 80 відсотків. Конкретне паливо може бути отримано шляхом використання відходів жиру та олії.

Потім 29 березня Airbus здійснив другий рейс з Тулузи до Ніцци, використовуючи те ж саме паливо для приготування їжі. Другий політ повинен був контролювати використання SAF під час зльоту та посадки, повідомляє CNN.

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Компанія сподівається, що до кінця десятиліття її літаки будуть сертифіковані для польотів до SAF. В даний час літаки Airbus можуть живитися до 50% SAF, змішаного з традиційним гасом.

Airbus планує вивести на ринок перший у світі літак із нульовим рівнем викидів до 2035 року.

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Airbus A380 – Широкофюзеляжний двопалубний чотирируховий турбореактивний пасажирський літак. Є найбільшим серійним авіалайнером у світі та може вмістити 525 пасажирів у салоні трьох класів та 853 пасажири в однокласній конфігурації. Може здійснювати безпосадкові перельоти на відстань до 15400 км, пише Wikipedia.

Раніше ми писали, що в Україні оголосили збирання грошей на нову "Мрію". Кошти можна перерахувати за реквізитами, які розмістили на сторінці ANTONOV Company.

Олександр Трикіша
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