Пассажирский самолет с водородным двигателем установил рекорд высоты

Немецкая аэрокосмическая компания H2FLY установила новый мировой рекорд высоты для пассажирского самолета с водородным двигателем. А недавно крупнейший в мире авиалайнер совершил полет на растительном масле.
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Ее четырехместный HY4 был первым самолетом такого типа, достигшим высоты более 2134 м.
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Накануне HY4 совершил первый для водородного пассажирского самолета перелет из одного крупного аэропорта в другой, преодолев 124 км от Штутгарта до Фридрихсхафена.
HY4 основан на модели Pipistrel Taurus G4 и отличается характерным двойным фюзеляжем. Впервые он поднялся в воздух в 2016 году.
Однако если G4 – полностью электрический самолет, то HY4 – гибридное решение с использованием системы низкотемпературных водородных топливных элементов.
Для снижения веса водород хранится под давлением в двух баках из углеродного композита, по одному в каждом фюзеляже. Они питают топливный элемент, а литий-ионные аккумуляторы обеспечивают повышение мощности электродвигателя мощностью 80 кВт в часы пик.
Самолет имеет крейсерскую скорость 145 км/ч и расчетную дальность полета до 1500 км при минимальной полезной нагрузке и оптимальных условиях полета.
В компании надеются, что через несколько лет можно будет летать на водородно-электрических самолетах, перевозящих до 40 пассажиров, на расстояния до 2000 км, пишет aroged.com.