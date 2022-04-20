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Небезпечний прецедент: власник iPhone відсудив у Apple компенсацію за відсутність зарядки в коробці

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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20 квітня, 20:56
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Судові розгляди з власниками "айфонів" можуть обернутися компанії величезними фінансовими втратами
У комплектацію iPhone не входить зарядка
У комплектацію iPhone не входить зарядка / Фото: Twitter

У 2020 році Apple зробила сміливий крок, відмовившись включати до комплекту нових iPhone зарядний пристрій.

Компанія запевняла, що це робиться для захисту довкілля, але ходили чутки, що Apple заощадила мільярди доларів. До речі, iPhone 13 поставлялися навіть без пакувальної плівки.

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З того часу інші компанії, у тому числі Samsung, наслідували їх приклад, але, здається, тепер деякі з них переглянуть своє рішення, пише androidauthority.com.

Справа в тому, що в Бразилії залишилися незадоволеними таким рішенням Apple і оштрафували компанію на 2 мільйони доларів.

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А тепер місцевий суд ухвалив, щоб Apple виплатив споживачеві 5000 бразильських реалів (близько 1082 доларів). До речі, росіяни через суд вимагають повернути гроші за техніку Apple.

Сума невелика для такої компанії, але цей випадок може створити прецедент, коли будь-який власник iPhone може безпосередньо подати до суду на Apple і вимагати компенсації.

У той же час, якщо Apple наважиться повернути зарядний пристрій у комплект поставки айфона, цей приклад можуть наслідувати й інші виробники, що вплине на кінцеву вартість смартфонів.

Олександр Трикіша
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