Опасный прецедент: владелец iPhone отсудил у Apple компенсацию за отсутствие зарядки в коробке

Судебные разбирательства с владельцами "айфонов" могут обернуться компании огромными финансовыми потерями

В комплектацию iPhone не входит зарядка / Фото: Twitter

В 2020 году Apple сделала смелый шаг, отказавшись включать в комплект новых iPhone зарядное устройство.

Компания уверяла, что это делается для защиты окружающей среды, но ходили слухи, что Apple сэкономила миллиарды долларов. К слову, iPhone 13 поставлялись даже без упаковочной пленки.

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С тех пор другие компании, в том числе Samsung, последовали их примеру, но, кажется, теперь некоторые из них пересмотрят свое решение, пишет androidauthority.com.

Дело в том, что в Бразилии остались недовольны таким решением Apple и оштрафовали компанию на 2 миллиона долларов.

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А теперь местный суд постановил, чтобы Apple выплатил потребителю 5000 бразильских реалов (около 1082 доллара). Кстати, россияне через суд требуют вернуть деньги за технику Apple.

Сумма небольшая для такой компании, но этот случай может создать прецедент, когда любой владелец iPhone может напрямую подать в суд на Apple и потребовать компенсацию.

В то же время, если Apple решится вернуть зарядное устройство в комплект поставки айфона, этому примеру могут последовать и другие производители, что повлияет на конечную стоимость смартфонов.