Витік даних 1,5 мільярда користувачів Facebook не пов'язаний зі збоєм

У ЗМІ з'явилася інформація, що дані понад 1,5 мільярда користувачів Facebook продаються на популярному форумі, присвяченому хакерським атакам

Хакери продають дані користувачів Facebook / Фото: REUTERS

Сьогодні стався глобальний збій популярних соцмереж Facebook, Instagram, Tik-Tok і інших. Його користувачі не можуть отримати доступ до своїх сторінках, але це не найстрашніше.

У Мережі вже поповзли чутки, що дані півтора мільярда користувачів дісталися хакерам! Дані містять імена користувачів, адреси електронної пошти, номери телефонів, місцезнаходження, стать і ідентифікатор користувача.

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Дані можуть бути використані для фішингу та атак з захопленням аккаунта, повідомляє privacyaffairs.com.

Втім, пізніше видання уточнило, що це абсолютно не пов'язано з глобальним відключенням Facebook 4 жовтня. Продавець стверджував про наявність бази ще в кінці вересня.

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Продавці стверджують, що отримали дані шляхом парсинга, а не злому облікових записів. Парсинг – це процес вилучення або збору веб-даних, при якому загальнодоступні дані доступні і організовуються в списки і бази даних.

Facebook поки не розкрив будь-якої конкретної причини збою, в повідомленні компанії говориться: "Ми працюємо над тим, щоб якомога швидше повернути все в норму, і приносимо вибачення за будь-які незручності".

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Як ми повідомляли раніше, через збій в Facebook Марк Цукерберг втратив вже 6,6 млрд доларів. Акції найбільших світових компаній стрімко падають.