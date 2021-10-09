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Новый сбой? Пользователи жалуются на проблемы с Facebook, Instagram и WhatsApp

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
9 октября, 13:19
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У людей по всему миру плохо работали как сайты, так и приложения – в компании уже заявили о сбое
У пользователей возникли проблемы не только с входом в приложения
У пользователей возникли проблемы не только с входом в приложения / Фото: Коллаж: Сегодня

Пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в пятницу вечером, начали массово жаловаться на проблемы с сайтом или приложением.

Об этом они написали на сервисе DownDetector.

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Сбои в работе зафиксировали в США, Франции, Великобритании, Германии, Бразилии и других странах.

У людей плохо работали сайты и приложения. У пользователей возникли проблемы не только с входом. Пользователи Instagram сообщили о проблемах с подключением к серверу, а у пользователей WhatsApp возникли сложности с отправкой сообщений.

В компании Facebook подтвердили, что их пользователи столкнулись с проблемами – произошел сбой.

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"Нам известно, что у ряда людей возникли проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам. Мы работаем над тем, чтобы вернуть все в норму как можно быстрее, и приносим извинения за все неудобства", – заявили представители Facebook в своем Twitter.

/ Фото: скриншот

Примечательно, что это такое же сообщение, которое опубликовали и 5 октября, когда произошел первый сбой.

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  • Утечка данных 1,5 миллиарда пользователей Facebook не связана со сбоем. По интернету распространялась информация, будто данные пользователей получили хакеры.
  • Помимо Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger, сбой наблюдался в других сервисах. В частности, проблемы в работе были у Netflix, Tik-Tok и других гигантов Сети.

Виктория Барановская
Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"

В медиа с 2017 года. Пишу о бизнесе и финансах. Серьезно изучала PR и маркетинг, есть сертификат SMM, Facebook & Instagram, Targeting Full Course. Родилась в Тернополе. Закончила Национальный авиационный университет по специальности Журналистика. Живу в Киеве. Люблю театр, хорошие книги и музыку.

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