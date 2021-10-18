Нові AirPods отримали захист від води і поту

Під час другої весняної презентації Apple показала нову модель своїх бездротових навушників AirPods 3

Apple представили AirPods 3

Виробник обіцяє, що нові AirPods будуть звучати ще краще, ніж попередня модель, адже вони повністю переробив їх усередині.

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Адаптивний еквалайзер як у версії Pro тепер буде і в звичайних AirPods, а ще навушників додали захист від води і поту.

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Що стосується автономності, то час прослуховування тепер становить 30 годин. 5 хвилин зарядки вистачить на 1 годину роботи, а кейс для зберігання тепер йде з функцією бездротової зарядки!

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Вартість AirPods 3 покоління складе 179 доларів. Передзамовлення в США стартує вже сьогодні, а отримати новинку можна буде на наступному тижні.

Раніше ми писали, що камера iPhone 13 не увійшла в трійку кращих в світі. Авторитетний портал Dxomark протестував камеру iPhone 13 Pro і iPhone 13 mini. Новинки від Apple отримали високі оцінки, але до лідируючих позицій не дотягнувся.

Також повідомлялося, що дисплей iPhone 13 Pro Max побив 12 рекордів і отримав звання кращого серед смартфонів. Пристрій одержав найвищу оцінку продуктивності дисплея A+ і встановив або побив 12 рекордів продуктивності.