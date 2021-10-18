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Новые AirPods получили защиту от воды и пота

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
18 октября, 20:29
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Во время второй весенней презентации Apple показала новую модель своих беспроводных наушников AirPods 3
Apple представили AirPods 3
Apple представили AirPods 3

Производитель обещает, что новые AirPods будут звучать еще лучше, чем предыдущая модель, ведь они полностью переработал их внутри.

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Адаптивный эквалайзер как в версии Pro теперь будет и в обычных AirPods, а еще наушникам добавили защиту от воды и пота.

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Что касается автономности, то время прослушивания теперь составляет 30 часов. 5 минут зарядки хватит на 1 час работы, а кейс для хранения теперь идет с функцией беспроводной зарядки!

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Стоимость AirPods 3 поколения составит 179 долларов. Предзаказ в США стартует уже сегодня, а получить новинку можно будет на следующей неделе.

Ранее мы писали, что камера iPhone 13 не вошла в тройку лучших в мире. Авторитетный портал Dxomark протестировал камеру iPhone 13 Pro и iPhone 13 mini. Новинки от Apple получили высокие оценки, но до лидирующих позиций не дотянулись.

Также сообщалось, что дисплей iPhone 13 Pro Max побил 12 рекордов и получил звание лучшего среди смартфонов. Устройство получило наивысшую оценку производительности дисплея A+ и установило или побило 12 рекордов производительности.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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