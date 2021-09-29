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Дисплей iPhone 13 Pro Max побив 12 рекордів і отримав звання найкращого серед смартфонів

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
29 вересня, 21:00
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Компанія DisplayMate присудила iPhone 13 Pro Max нагороду "Найкращий дисплей для смартфонів". Пристрій одержав найвищу оцінку продуктивності дисплея A+ і встановив або побив 12 рекордів продуктивності
iPhone 13 Pro Max може похвалитися найкращим екраном
iPhone 13 Pro Max може похвалитися найкращим екраном

Моделі iPhone 13 Pro оснащені новим дисплеєм Super Retina XDR з технологією ProMotion, яка є брендом Apple і пропонує змінну частоту оновлення від 10 до 120 Гц.

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Ця технологія дозволяє дисплею оновлюватися від енергозберігаючих 10 разів на секунду до надплавних 120 разів на секунду залежно від типу контенту, відображуваного на екрані.

Згідно з детальним аналізом DisplayMate, одним з рекордів, встановлених iPhone 13 Pro Max, була найвища повноекранна яскравість для смартфонів з OLED-дисплеями.

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Apple заявляє, що максимальна яскравість iPhone 13 Pro Max становить 1000 ніт для типового контенту і 1200 ніт для HDR-контенту. Для порівняння, iPhone 12 Pro Max має максимальну яскравість 800 ніт для типового контенту і 1200 ніт для HDR-контенту.

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Серед інших рекордів – найвища абсолютна точність перенесення кольорів, найвищий коефіцієнт контрастності, найнижча відбивна здатність екрану і багато іншого, пише macrumors.com.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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