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Nokia допомогла запустити Росії систему шпигунства, завдяки якій Путін вбивав своїх ворогів

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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28 березня, 20:45
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Фінську телекомунікаційну компанію звинуватили у забезпеченні кібершпигунства Росії в обмін на сприяння веденню бізнесу
Путін використовував обладнання Nokia для шпигунства
Путін використовував обладнання Nokia для шпигунства / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Nokia оголосила про звільнення з Росії, але в країні залишилося її обладнання, яке влада Росії використовує для стеження за власними громадянами.

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Як мовиться в документах, отриманих The New York Times, понад п'ять років Nokia надавала обладнання та послуги для підключення Системи оперативно-розшукових заходів (СОРЗ) до найбільшого російського оператора зв'язку МТС.

Повідомляється, що СОРЗ використовувалася для стеження за прихильниками лідера опозиції Олексія Навального, а також за її допомогою було перехоплено дзвінок "ворога Кремля", який пізніше був убитий. Ім'я не називається.

Швидше за все, зараз Путін за допомогою цієї системи придушує антивоєнні голоси всередині Росії.

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У документах була схема підключення мережі МТС до СОРЗ. Фото: The New York Times

Хоча Nokia не виробляє технології для перехоплення повідомлень, обладнання компанії використовувалося ФСБ для прослуховування телефонних розмов, перехоплення електронних та текстових повідомлень, а також відстеження інших інтернет-комунікацій.

У документах, що охоплюють період з 2008 до 2017 року, вказується, що Nokia знала, що запускає російську систему спостереження.

Тим не менш, для них ця співпраця була вигідною у світлі ведення бізнесу в Росії, де компанія стала провідним постачальником обладнання та послуг для різних клієнтів у сфері телекомунікацій, заробляючи сотні мільйонів доларів щорічно.

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Раніше ми писали, як Росія збирає розвіддані з ваших соцмереж і чому це небезпечно.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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