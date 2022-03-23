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СЬОГОДНІ Техно

Як Росія збирає розвіддані з ваших соцмереж і чому це небезпечно

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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23 березня, 16:58
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Українські військові щодня нагадують, що не можна розміщувати у соціальних мережах фото та відео переміщення нашої армії. Це не просто набридливе прохання
Ще одне підтвердження, що не потрібно нічого писати у соцмережах
Ще одне підтвердження, що не потрібно нічого писати у соцмережах / Фото: Колаж: Сьогодні

Сучасні технології дозволяють розвідці отримувати необхідні дані із звичайних соцмереж. Тож майте на увазі – коли ви ділитеся якоюсь інформацією в умовному Twitter – вона може стати зброєю для російської армії.

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Як розвідка отримує інформацію

Ворог використовує систему Open-Source Intelligence. Вперше термін OSINT був використаний військовими та розвідувальними службами для позначення збору стратегічно важливої, але загальнодоступної інформації у питаннях національної безпеки.

Ще у 40-х роках минулого століття у ЦРУ стверджували, що до 80% розвідданих отримують із відкритих джерел.

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З розвитком інтернету соцмережі стали справжнім джерелом інформації, яку різні структури та зловмисники можуть використовувати у своїх цілях.

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Як це працює

Наприклад, ви написали в соцмережах, що біля вашого будинку проїхала колона техніки, а якийсь час тому, може, навіть кілька років тому, вихвалялися, що з вікна бачите місцеву пам'ятку.

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Проаналізувавши цю інформацію, бот визначить ваше місцезнаходження. А таких повідомлень може бути тисячі! Ось і уявіть, яку картину ви можете скласти для ворожої розвідки.

Спеціальний софт дозволяє зловмисникам отримати будь-яку інформацію. При цьому це необов'язково робить жива людина, досить спеціального бота, який збиратиме та оброблятиме інформацію.

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Приклади

Сумний приклад – бомбардування Драматичного театру у Маріуполі. За день до цього один із біженців, який виїхав з міста, розповів, що у театрі ховаються жінки та діти. Наступного дня окупанти обстріляли будівлю.

Ще один випадок – знищення ТРЦ у Києві. Ще в перші дні війни в Мережі з'явилися відео, як біля нього їздить техніка, і в результаті Росія завдала нищівного удару по будівлі.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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