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Ізраїль відмовився передати Україні шпигунську програму, побоюючись помсти від Росії

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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24 березня, 12:18
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Представники Міністерства оборони Ізраїлю заблокували прохання України надати шпигунське ПЗ Pegasus, побоюючись, що це призведе до загострення напруженості у відносинах з Росією
Ізраїль відмовився допомагати Україні
Ізраїль відмовився допомагати Україні / Фото: REUTERS

Україна намагається отримати шпигунське програмне забезпечення з 2019 року. Pegasus вважається одним із найпередовіших інструментів злому.

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Після зараження Pegasus дозволяє кінцевому користувачеві переглядати фотографії, документи та навіть зашифровані повідомлення без повідомлення власнику. Раніше ми писали, як Росія збирає розвіддані з ваших соцмереж і чому це небезпечно.

Джерела The Guardian заявили, що ізраїльські офіційні особи побоюються, що спроби України відслідковувати чи контролювати російські телефонні номери за допомогою програмного забезпечення розглядатимуться як акт агресії проти Росії.

При цьому США виступали за надання Україні доступу до програмного забезпечення, пише gizmodo.com.

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Олександр Трикіша
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