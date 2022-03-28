Nokia, Lexmark та інші: список компаній, що пішли з Росії за попередню добу

Міжнародні компанії продовжують йти з Росії на знак протесту проти війни в Україні. Їхній список збільшується з кожним днем.
Хто звернув бізнес у Росії за попередню добу:
- Google припинив ліцензування російських Android-смартфонів
- Nokia призупинила постачання в РФ
- Американська корпорація, що спеціалізується на розробці та виготовленні пристроїв для друку та обробки зображень, Lexmark призупинила постачання до РФ
- Велика банківська група Нідерландів ING Bank вирішила відмовитися від будь-яких нових бізнес-контактів з будь-якими російськими чи білоруськими компаніями по всьому світу.
- TikTok заборонив користувачам з РФ викладати ролики навіть за допомогою VPN
- Виробники суднових двигунів розривають зв'язки з РФ через все більший тиск на морську торгівлю
- Найбільші японські банки, зокрема Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui та Mizuho, призупинили доларові транзакції з російським Ощадбанком
- Бренд організатора азартних ігор Parimatch припинив співпрацю з Росією та завершив усі юридичні та технічні процеси виведення франшизи.
Також ми писали, що США вперше в історії внесли російську компанію до списку загроз національній безпеці. Федеральна комісія зв'язку додала російську "Лабораторію Касперського" до списку компаній, які є загрозою національній безпеці США.