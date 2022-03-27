TikTok повністю відрубав Росію: не допоможе навіть VPN

Ще одна соціальна мережа пішла з Росії. Тепер росіяни не зможуть використовувати TikTok навіть за допомогою VPN

TikTok не працюватиме в РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Поки Роскомнагляд блокує Facebook та Instagram, керівництво TikTok вирішило обмежити доступ до сервісу росіянам.

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Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram, TikTok заборонив користувачам з Росії викладати ролики, навіть використовуючи VPN.

До речі, влада Росії починає блокувати VPN в країні, щоб не дозволити громадянам користуватися "забороненими" сервісами.

На початку березня TikTok заблокував на території ЄС ЗМІ, що підтримуються урядом РФ. До цього списку потрапили, зокрема, відомі в РФ RT і Sputnik.

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Потім TikTok частково обмежив доступ до сервісу і для звичайних росіян. Це стосувалося проведення стримувань та завантаження нового контенту.