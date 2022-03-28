Nokia, Lexmark и другие: список компаний, ушедших из России за предыдущие сутки

Министерство цифровой трансформации составило список санкций против России за последние сутки

Кремль возвращается в 19 век / Фото: Pixabay

Международные компании продолжают уходить из России в знак протеста против войны в Украине. Их список увеличивается с каждым днем.

Кто свернул бизнес в России за предыдущие сутки:

Google прекратил лицензирование российских Android-смартфонов

Nokia приостановила поставки в РФ

Американская корпорация, специализирующаяся на разработке и изготовлении устройств для печати и обработки изображений, Lexmark приостановила поставки в РФ

Большая банковская группа Нидерландов ING Bank решила отказаться от каких-либо новых бизнес-контактов с любыми российскими или белорусскими компаниями по всему миру

TikTok запретил пользователям из РФ выкладывать ролики, даже с помощью VPN

Производители судовых двигателей разрывают связи с РФ из-за все большего давления на морскую торговлю

Крупнейшие японские банки, в частности Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui и Mizuho, ​​приостановили долларовые транзакции с российским Сбербанком

Бренд организатора азартных игр Parimatch прекратил сотрудничество с Россией и завершил все юридические и технические процессы вывода франшизы.

Также мы писали, что США впервые в истории внесли российскую компанию в список угроз национальной безопасности. Федеральная комиссия по связи добавила российскую "Лабораторию Касперского" в список компаний, являющихся угрозой национальной безопасности США.