Жодних "танків" та освіти: проти Росії та Білорусі ввели нові санкції

Міжнародні компанії не прощають Росії агресію проти України

Популярна гра World of tanks йде з Росії

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров опублікував черговий список міжнародних технологічних компаній, які залишили Росію через санкції за війну в Україні.

Санкції проти РФ на 5 квітня

Wargaming залишає Росію та Білорусь. З 31 березня компанія передала свій ігровий бізнес у Росії та Білорусі під місцеве управління Lesta Studio, яка більше не афілійована з Wargaming.

Wargaming – компанія, що розробляє та видає відеоігри на ринку free-to-play MMO. Відома розробкою World of Tanks. Компанія також розпочала процес закриття своєї студії у Мінську.

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Wargaming залишає Росію та Білорусь. З 31 березня компанія передала свій ігровий бізнес у Росії та Білорусі під місцеве управління Lesta Studio, яка більше не афілійована з Wargaming.

Wargaming — компанія яка розробляє і видає відеоігри на ринку free-to-play MMO. Відома розробкою World of Tanks. Компанія також розпочала процес закриття своєї студії у Мінську.

Американська компанія з ліцензування іноземних лікарів ECFMG відмовляє росіянам в отриманні сертифікатів. Організація ECFMG заблокувала особисті кабінети тих росіян, які вже оплатили послуги та розпочали процес проходження сертифікації в американській ординатурі. Гроші в обліковому записі відображаються, однак скористатися ними не можна.

FANUC призупинив усі поставки до Росії та Білорусі. А також передасть 1 мільйон євро на гуманітарну допомогу.

Hexagon призупинили експорт усіх ліцензій на апаратне та програмне забезпечення до Росії. Для гуманітарної підтримки в Україні та надання притулку біженцям Hexagon пожертвував 500 000 євро.

Постачальник промислової автоматизації та інформаційних продуктів зі США – Rockwell Automation – призупинив діяльність у РФ та республіці Білорусь. Компанія також відмовилася від продажу свого ПЗ та території цих країн.

Компанія Salesforce – розробник однойменної CRM-систем – призупинила операції в Росії. У заяві компанії зазначено, що прямого бізнесу на російському ринку вона не має, розірвання відносин із російськими користувачами відбувається через реселерів.

Російські вчені можуть втратити доступ до 97% наукової інформації. РФ чекає науково-інформаційна блокада. На території РФ незабаром буде припинено легальний доступ до найбільших повнотекстових колекцій статей видавництв Elsevier, Springer/Nature, IOP Publishers та інших, а також до реферативних баз даних Web of Science та Scopus.

Як ми писали раніше, проти Росії вводять "санкції" у відповідь – напередодні там заборонили купувати іноземне ПЗ, натомість дозволили красти.