У Росії заборонили купувати іноземне ПЗ, натомість дозволили красти

До 2025 року у Росії має залишитися іноземного ПЗ навіть у критичних об'єктах

Російським компаніям забороняють купувати іноземне ПЗ / Фото: Pixabay

Унікальна ситуація склалася у російській IT-сфері. Російським держзамовникам заборонили купувати іноземне програмне забезпечення, тепер покупки доведеться погоджувати із Кабміном РФ.

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Обмеження запроваджено нібито з метою підтримки вітчизняного виробника, який постраждав від санкцій.

Ця норма набирає чинності з 31 березня 2022, а починаючи з 1 січня 2025 використовувати куплене за кордоном обладнання буде повністю заборонено.

Але в той же час якийсь час тому в Росії легалізували продаж окремих видів продукції без дозволу правовласника, іншими словами – узаконили контрабанду.

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До списку "дозволеної контрабанди" потрапила іноземна техніка та продукти інтелектуальної діяльності.

Виходить, що купувати ПЗ заборонено, зате цілком "законно" можна його поцупити.

До речі, ще в перші дні війни в Україні, коли міжнародні компанії почали покидати Росію, уряд РФ розблокував популярний торрент-трекер, щоб був доступ до піратського контенту.