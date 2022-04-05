Никаких "танков" и образования: против России и Беларуси ввели новые санкции

Международные компании не прощают России агрессию против Украины

Популярная игра World of tanks уходит из России

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров опубликовал очередной список международный технологических компаний, покинувших Россию в качестве санкций за войну в Украине.

Санкции против РФ на 5 апреля

Wargaming покидает Россию и Беларусь. С 31 марта компания передала свой игровой бизнес в России и Беларуси под местное управление Lesta Studio, которая больше не аффилирована с Wargaming.

Wargaming – компания разрабатывающая и выдающая видеоигры на рынке free-to-play MMO. Известна разработкой World of Tanks. Компания также приступила к процессу закрытия своей студии в Минске.

Американская компания по лицензированию иностранных врачей ECFMG отказывает россиянам в получении сертификатов. Организация ECFMG заблокировала личные кабинеты россиян, которые уже оплатили услуги и начали процесс прохождения сертификации в американской ординатуре. Деньги в аккаунте отображаются, однако использовать их нельзя.

FANUC приостановил все поставки в Россию и Беларусь. А также передаст 1 миллион евро на гуманитарную помощь.

Hexagon приостановили экспорт всех лицензий на аппаратное и программное обеспечение в Россию. Для гуманитарной поддержки в Украине и предоставления убежища беженцам Hexagon пожертвовал 500 000 евро.

Поставщик промышленной автоматизации и информационных продуктов из США – Rockwell Automation – приостановил деятельность в России и республике Беларусь. Компания также отказалась от продажи своего ПО и территории этих стран.

Компания Salesforce – разработчик одноименной CRM-систем – приостановила операции в России. В заявлении компании отмечено, что прямого бизнеса на российском рынке она не имеет, расторжение отношений с российскими пользователями происходит из-за реселлеров.

Российские ученые могут лишиться доступа к 97% научной информации. РФ ждет научно-информационная блокада. На территории России вскоре будет прекращен легальный доступ к крупнейшим полнотекстовым коллекциям статей издательств Elsevier, Springer/Nature, IOP Publishers и других, а также к реферативным базам данных Web of Science и Scopus.

Как мы писали ранее, России вводят ответные "санкции" – накануне там запретили покупать иностранное ПО, зато разрешили воровать.