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Немного праздничного настроения: телескоп Хаббл сделал фото снеговика в космосе

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
14 ноября, 16:41
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Зима все ближе, а вместе с ней к нам приближаются новогодние праздники. Не стал отставать от них и телескоп Хаббл, порадовавший любителей астрономии снимком туманности Снеговик
Так выглядит туманность Снеговик
Так выглядит туманность Снеговик / Фото: NASA

Эта туманность, расположенная в созвездии Пупписа и находится на расстоянии около 6000 световых лет от Земли.

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Снеговик представляет собой эмиссионную туманность. Она представляет собой форму, образованную из ионизированного газа.

Рождаясь внутри туманности, звезды выделяют энергию в виде излучения, которое взаимодействует с окружающим их газом и заставляет его светиться. Именно эта ионизация придает туманностям красивые цвета и формы.

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Впрочем, с первого раза тяжело угадать в этом созвездии черты снеговика. Для этого Хаббл сделал еще одно фото, показывающее туманность в полном размере.

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На расширенном снимке видно, что полностью туманность выглядит как два лепестка – один больше и второй поменьше. Благодаря этой форме он и получил свое название в честь снежного человечка, пишет digitaltrends.com.

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Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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