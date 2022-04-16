Не Байрактором єдиним: в Україні використали вітчизняний безпілотник "Каратель"

Новий безпілотник може вести як розвідувальну діяльність, так і вражати ворога

Українська армія отримає нові безпілотники / Фото: Facebook

Україна переписала правила війни завдяки використанню безпілотників, але на цьому наші військові не зупиняються. На озброєння прийняли ще один БПЛА – Punisher, що у перекладі означає "Каратель".

"Команда UA Dynamics з радістю повідомляє, що ударно-розвідувальний безпілотний комплекс Punisher нашої розробки успішно пройшов польові випробування на одному з полігонів збройних сил та схвалення бойового застосування Силами спеціальних операцій України", – написав СЕО компанії Максим Музика у Facebook.

Також він додав, що найближчим часом перші п'ять комплексів будуть передані бойовим підрозділам ССО України, екіпажі яких будуть підготовлені інструкторами компанії.

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Розробники позиціонують "Карателя" як багаторазовий ударний безпілотник із найдешевшою вартістю у світі.

Безпілотник може вести розвідувальну діяльність, технічне забезпечення операцій або самостійно завдавати ударів по ворогові.

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"Каратель" діє в діапазоні до 45 км і може перебувати у повітрі до 90 хвилин. Максимальна швидкість – 195 км/год.

Нагадаємо, що раніше турецька компанія Baykar Makina представила нову модель БПЛА Байрактор з українськими двигунами.