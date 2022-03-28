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Байрактор з українським двигуном: турецька компанія показала новий смертоносний дрон

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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28 березня, 20:03
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Турецька компанія Baykar Makina, що спеціалізується на випуску бойових безпілотників, продемонструвала нову модель компанії
Новый турецький безпілотник отримав назву Bayraktar KIZILELMA
Новый турецький безпілотник отримав назву Bayraktar KIZILELMA / Фото: Колаж: Сьогодні

Кодова назва проекту спочатку була MİUS, його розробки розпочалися ще у 2013 році. А 12 березня 2022 року було оголошено, що безпілотник носитиме ім'я KIZILELMA.

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Напередодні власник компанії Сельчук Байрактар похвалився в Мережі, що компанія зібрала першу дослідну модель Bayraktar KIZILELMA.

Новий безпілотник буде розвивати швидкість до 800 км/год і переносити вантажі вагою до 1500 кг, а загальна маса дрону становить 6000 кг.

Бойовий радіус дрону становитиме 930 км, а стеля висоти – 11 км. При цьому в повітрі він зможе перебувати до 5 годин. БПЛА може бути озброєний ракетами класу "повітря-повітря", "повітря-земля", а також авіабомбами.

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Але головна особливість – двигуни. Турецький дрон оснащуватиметься українськими двигунами державного підприємства "Івченко-Прогрес" АІ-25ТЛТ.

Bayraktar KIZILELMA злітатиме і приземлюватиметься на флагманський десантний корабель ВМС Туреччини TCG Anadolu, який ще будується. Це буде перший у світі авіаносець для дронів.

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У Мережі вже пишуть, що новий турецький дрон відкриває еру безпілотних літаків – класичний літаки, у тому числі найновіший F-35, відійдуть у минуле.

Раніше у "Дія" запустили гру, в якій можна керувати "Байрактаром" та знищувати ворогів з повітря.

Олександр Трикіша
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