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Не Байрактаром единым: в Украине приняли на вооружение отечественный беспилотник "Каратель"

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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16 апреля, 18:04
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Новый беспилотник может вести как разведывательную деятельность, так и поражать врага
Украинская армия получит новые беспилотники
Украинская армия получит новые беспилотники / Фото: Facebook

Украина переписала правила войны благодаря использованию беспилотников, но на этом наши военные не останавливаются. На вооружение приняли еще один БПЛА – Punisher, что в переводе означает "Каратель".

"Команда UA Dynamics с радостью сообщает, что ударно-разведывательный беспилотный комплекс Punisher нашей разработки успешно прошел полевые испытания на одном из полигонов вооруженных сил и одобрения боевого применения Силами специальных операций Украины", – написал СЕО компании Максим Музыка в Facebook.

Также он добавил, что в ближайшее время первые пять комплексов будут переданы боевым подразделениям ССО Украины, экипажи которых будут подготовлены инструкторами компании.

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Разработчики позиционируют "Карателя" как многоразовый ударный беспилотник с самой дешевой стоимостью в мире.

Беспилотник может вести разведывательную деятельность, техническое обеспечение операций или самостоятельно наносить удары по врагу.

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"Каратель" действует в диапазоне до 45 км и может находиться в воздухе до 90 минут. Максимальная скорость – 195 км/час.

Напомним, что ранее турецкая компания Baykar Makina представила новую модель БПЛА Байрактар с украинскими двигателями.

Александр Трикиша
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