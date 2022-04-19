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NASA провалило випробування мегаракети для підкорення Місяця: що сталося

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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19 квітня, 09:21
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Після кількох невдалих спроб заправити космічний корабель він відправлений назад у складальний цех
Нова ракета NASA поки що не готова покоряти Місяць
Нова ракета NASA поки що не готова покоряти Місяць / Фото: Reuters

NASA призупинило випробування нової місячної ракети наступного покоління після того, як за останні кілька тижнів виникло безліч проблем, зокрема і чотири влучення блискавки.

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Космічне агентство заявило, що хоче зробити деякий ремонт, а також оцінити поточну ситуацію, і тому відправить ракету Space Launch System і космічний корабель Orion зі стартового майданчика назад до будівлі збирання транспортних засобів у Космічному центрі Кеннеді у Флориді.

Нова місячна ракета NASA SLS вперше прибула на стартовий майданчик чотири тижні тому перед випробуванням, що включає заправку ракети паливом та імітацію зворотного відліку.

Перша спроба репетиції відбулася на початку цього місяця, але була скасована через проблему з вентилятором, що торкнулася мобільного пускового встановлення ракети.

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На день пізніше, 4 квітня, друга спроба була зупинена, коли інженери виявили клапан, що заклинив, на наземному обладнанні, пов'язаному з процедурою випробувань.

Третя спроба, здійснена минулого тижня, була процедурою в зменшеному масштабі, яка була зосереджена на заправці паливом тільки баків основного ступеня замість того, щоб намагатися заповнити також і верхній ступінь.

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Але навіть цей метод зіткнувся з проблемою після того, як інженери виявили витік рідкого водню, що спонукало команду припинити роботу.

Спочатку передбачалося, що випробування можуть відновитися найближчими днями, але в неділю NASA оголосило, що повертає ракету до складального цеху, щоб внести деякі виправлення, перш ніж повторити спробу, пише digitaltrends.com.

Олександр Трикіша
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