Техно
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Мариуполя ⚔ Битва за Донбасс 💪 СБУ поймала Медведчука 🌱 Пасха-2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Техно

NASA провалило испытание мегаракеты для покорения Луны: что случилось

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
19 апреля, 09:21
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
После нескольких неудачных попыток заправить космический корабль он отправлен назад в цех сборки
Новая ракета NASA пока не готова покорять Луну
Новая ракета NASA пока не готова покорять Луну / Фото: Reuters

NASA приостановило испытания новой лунной ракеты следующего поколения после того, как за последние пару недель возникло множество проблем, в том числе и четыре попадания молнии.

Читайте также: России на Луне не будет: Европейское агентство отказалось сотрудничать с оккупантами

Реклама

Космическое агентство заявило, что хочет произвести некоторый ремонт, а также оценить текущую ситуацию, и поэтому отправит ракету Space Launch System и космический корабль Orion со стартовой площадки обратно в здание сборки транспортных средств в Космическом центре Кеннеди во Флориде.

Новая лунная ракета NASA SLS впервые прибыла на стартовую площадку четыре недели назад перед испытанием, включающим заправку ракеты топливом и имитацию обратного отсчета.

Первая попытка репетиции состоялась в начале этого месяца, но была отменена из-за проблемы с вентилятором, затронувшей мобильную пусковую установку ракеты.

Реклама

Днем позже, 4 апреля, вторая попытка была остановлена, когда инженеры обнаружили заклинивший клапан на наземном оборудовании, связанном с процедурой испытаний.

Третья попытка, предпринятая на прошлой неделе, представляла собой процедуру в уменьшенном масштабе, которая была сосредоточена на заправке топливом только баков основной ступени вместо того, чтобы пытаться заполнить также и верхнюю ступень.

Реклама

Но даже этот метод столкнулся с проблемой после того, как инженеры обнаружили утечку жидкого водорода, что побудило команду прекратить работу.

Первоначально предполагалось, что испытания могут возобновиться в ближайшие дни, но в воскресенье NASA объявило, что возвращает ракету в сборочный цех, чтобы внести некоторые исправления, прежде чем повторить попытку, сообщает digitaltrends.com.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Наука и техника

Все новости
Техно
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Больше новостей
НЬЮСМЕЙКЕРЫ
Наши авторы
Александр Трикиша NASA провалило испытание мегаракеты для покорения Луны: что случилось Александр Трикиша · Team Lead Техно Сегодня
Руслан Антонов Годятся только на металлолом: российские танки признали худшими в мире Руслан Антонов · редактор Техно Сегодня
Творческая команда
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Красная планета
Интересно
Крипто
Майнить
ТОП публикация
Александр Трикиша

Александр Трикиша

Team Lead Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИЗНИ
Больше лайфхаков
Жизнь на орбите
Больше новостей
ТОП публикация
Руслан Антонов

Руслан Антонов

редактор Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
СПОРТ
Больше спорта
Последние новости
Больше новостей
Они ушли из России
Крупнейшие технологические компании
1
Apple Apple
$2.668 T
2
Microsoft Microsoft
$2.204 T
3
Google (Alphabet) Google (Alphabet)
$1.751 T
4
Amazon Amazon
$1.482 T
5
Nvidia Nvidia
$571.56 B
Кто еще
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Цифровое успокоительное
Уничтожай врага!
Управлять "Байрактаром"
Оставайся живым
Как держать связь без Сети и интернета
Узнать
Кто лучше всех снимает в 2022 году
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Max Apple iPhone 13 Pro Max
137
5
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
Почему они лучшие
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

39370.48

Binance Coin (BNB)

405.64

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

107.63

Theta (THETA)

2.9

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять