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Блискавка чотири рази влучила в ракету NASA на стартовому майданчику (відео)

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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3 квітня, 16:47
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А кажуть, що блискавка двічі в одне місце не б'є
Блискавка влучила в ракету NASA
Блискавка влучила в ракету NASA / Фото: Колаж: Сьогодні

Чотири удари блискавки вразили стартовий майданчик, де перша мегаракета NASA Space Launch System проходить триденне випробування перед місією Artemis 1 на Місяць наприкінці цього року. Раніше для цієї програми виділили великий бюджет.

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Перші три удари були відносно слабкими, а ось четвертий був значно потужнішим. Працівникам космодрому вдалося зняти цей процес на відео.

На щастя, ракета захищена від блискавки трьома опорами та контактною мережею для відведення ударів у землю від ракети-носія, тому вона не постраждала.

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Artemis 1 – перша місія НАСА SLS у рамках програми агентства Artemis, метою якої є повернення астронавтів на Місяць до 2025 року. Політ Artemis 1 буде безпілотною подорожжю навколо Місяця для тестування системи космічного запуску та її пілотованої капсули Orion.

Раніше ми писали, що нове відкриття про Марса змусило вчених запанікувати. У таких умовах двоє людей не змогли б нормально розмовляти на Марсі навіть з відстані п'ять метрів.

Олександр Трикіша
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