Росії на Місяці не буде: Європейське агентство відмовилося співпрацювати з окупантами

Російська космічна програма загинається під західними санкціями

Місія на Місяць продовжиться без участі Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

Європейське космічне агентство припинило співпрацю з Росією щодо трьох місій на Місяць через вторгнення в Україну. Раніше ЕКА відмовилося співпрацювати з Росією щодо місії на Марс.

"Як і у випадку з ExoMars, російська агресія проти України та введені у зв'язку з цим санкції є фундаментальною зміною обставин і унеможливлюють здійснення ЄКА запланованої співпраці на Місяці", – йдеться у заяві ЄКА.

ЕКА планувало розмістити навігаційну камеру під назвою Pilot-D на зонді "Місяць-25", запуск якого запланований на це літо. Тепер камеру буде демонтовано.

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Зараз агентство шукає інші варіанти та партнерів для тестування технології. Раніше Ілон Маск перехопив контракт на запуск супутників, який був у Роскосмосу, тому SpaceX знову може виявитися у виграші.

Тим більше, що в агентстві вже заявили, що працюватимуть із комерційними компаніями, а устаткування, зокрема місячний бур, спочатку запланований для "Місяця-27", тепер буде запущено у рамках місії під керівництвом НАСА, пише phys.org.