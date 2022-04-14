Росії на Місяці не буде: Європейське агентство відмовилося співпрацювати з окупантами

Європейське космічне агентство припинило співпрацю з Росією щодо трьох місій на Місяць через вторгнення в Україну. Раніше ЕКА відмовилося співпрацювати з Росією щодо місії на Марс.
"Як і у випадку з ExoMars, російська агресія проти України та введені у зв'язку з цим санкції є фундаментальною зміною обставин і унеможливлюють здійснення ЄКА запланованої співпраці на Місяці", – йдеться у заяві ЄКА.
ЕКА планувало розмістити навігаційну камеру під назвою Pilot-D на зонді "Місяць-25", запуск якого запланований на це літо. Тепер камеру буде демонтовано.
Зараз агентство шукає інші варіанти та партнерів для тестування технології. Раніше Ілон Маск перехопив контракт на запуск супутників, який був у Роскосмосу, тому SpaceX знову може виявитися у виграші.
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Тим більше, що в агентстві вже заявили, що працюватимуть із комерційними компаніями, а устаткування, зокрема місячний бур, спочатку запланований для "Місяця-27", тепер буде запущено у рамках місії під керівництвом НАСА, пише phys.org.