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СЬОГОДНІ Техно

Найменш приємне: астронавт зіткнувся з проблемою після півроку у космосі

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
13 листопада, 21:43
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Астронавт Європейського космічного агентства Тома Песке ділиться своїми емоціями після шестимісячної місії на Міжнародній космічній станції
Тома Песке повернувся на Землю через шість місяців
Тома Песке повернувся на Землю через шість місяців / Фото: Twitter

Песке повернувся на Землю разом із місією Crew-2 9 листопада. Повернувшись додому, астронавт зіткнувся з несподіваною "проблемою".

"Назад на Землю... у переносному значенні. З відчуттями та аспектами нормального життя, які повертаються один за одним... Найменш приємне: неоплачені рахунки за шість місяців!", – написав Тома у Twitter.

"Я тільки зараз починаю усвідомлювати, що повернувся після шести місяців у космосі... і починаю усвідомлювати, наскільки дивовижною була ця подорож", – додав пізніше астронавт.

Протягом усіх шести місяців Тома Песке фотографував Землю з космосу та викладав фото до себе у Twitter. Ми зібрали 50 кращих фото Землі з космосу.

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Найкращі фото Землі з космосу | Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу | Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу | Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу | Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу | Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу | Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу | Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу | Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу | Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу | Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу | Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу | Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу | Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу | Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу | Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу | Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу | Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу | Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу | Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу | Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
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Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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