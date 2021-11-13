Найменш приємне: астронавт зіткнувся з проблемою після півроку у космосі

Астронавт Європейського космічного агентства Тома Песке ділиться своїми емоціями після шестимісячної місії на Міжнародній космічній станції

Тома Песке повернувся на Землю через шість місяців / Фото: Twitter

Песке повернувся на Землю разом із місією Crew-2 9 листопада. Повернувшись додому, астронавт зіткнувся з несподіваною "проблемою".

"Назад на Землю... у переносному значенні. З відчуттями та аспектами нормального життя, які повертаються один за одним... Найменш приємне: неоплачені рахунки за шість місяців!", – написав Тома у Twitter.

"Я тільки зараз починаю усвідомлювати, що повернувся після шести місяців у космосі... і починаю усвідомлювати, наскільки дивовижною була ця подорож", – додав пізніше астронавт.

Протягом усіх шести місяців Тома Песке фотографував Землю з космосу та викладав фото до себе у Twitter. Ми зібрали 50 кращих фото Землі з космосу.

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