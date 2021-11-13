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Наименее приятное: астронавт столкнулся с проблемой после полугода в космосе

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
13 ноября, 21:43
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Астронавт Европейского космического агентства Тома Песке делится своими эмоциями после шестимесячной миссии на Международной космической станции
Тома Песке вернулся на Землю спустя шесть месяцев
Тома Песке вернулся на Землю спустя шесть месяцев / Фото: Twitter

Песке вернулся на Землю вместе с миссией Crew-2 9 ноября. Вернувшись домой астронавт столкнулся с неожиданной "проблемой".

"Назад на землю... в переносном смысле. С ощущениями и аспектами нормальной жизни, которые возвращаются один за другим... Наименее приятное: неоплаченные счета за шесть месяцев!", – написал Тома в Twitter.

"Я только сейчас начинаю осознавать, что вернулся после шести месяцев в космосе ... и начинаю осознавать, насколько удивительным было это путешествие", – добавил позже астронавт.

на протяжении всех шести месяцев Тома песке фотографировал Землю из космоса и выкладывал фото к себе в Twitter. Мы собрали 50 лучших фото Земли из космоса.

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Лучшие фото Земли из космоса | Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса | Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса | Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса | Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса | Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса | Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса | Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса | Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса | Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса | Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса | Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса | Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса | Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса | Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса | Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса | Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса | Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса | Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса | Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса | Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
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Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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