Наименее приятное: астронавт столкнулся с проблемой после полугода в космосе

Астронавт Европейского космического агентства Тома Песке делится своими эмоциями после шестимесячной миссии на Международной космической станции

Тома Песке вернулся на Землю спустя шесть месяцев / Фото: Twitter

Песке вернулся на Землю вместе с миссией Crew-2 9 ноября. Вернувшись домой астронавт столкнулся с неожиданной "проблемой".

"Назад на землю... в переносном смысле. С ощущениями и аспектами нормальной жизни, которые возвращаются один за другим... Наименее приятное: неоплаченные счета за шесть месяцев!", – написал Тома в Twitter.

"Я только сейчас начинаю осознавать, что вернулся после шести месяцев в космосе ... и начинаю осознавать, насколько удивительным было это путешествие", – добавил позже астронавт.

на протяжении всех шести месяцев Тома песке фотографировал Землю из космоса и выкладывал фото к себе в Twitter. Мы собрали 50 лучших фото Земли из космоса.

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