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Находка на миллиарды: охотник за сокровищами нашел тайную подлодку Гитлера

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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3 февраля, 05:26
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Известный охотник за сокровищами Роджер Миклош заявил, что обнаружил на дне океана одну из потерянных подводных лодок Адольфа Гитлера, внутри которой могут быть сокровища на миллиарды долларов
Охотник за сокровищами утверждает, что нашел подводную лодку нацистов
Охотник за сокровищами утверждает, что нашел подводную лодку нацистов / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время Второй мировой войны подводные лодки нацистской Германии бороздили Атлантический океан, потопив более 1500 кораблей союзников. Союзные войска не остались в долгу и отправили на дно около 600 лодок нацистов.

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Однако лодка, которую, нашел Миклош, была не обычной, а одной из специально модифицированного флота из девяти глубоководных судов для контрабанды грузов, построенных в конце войны.

Он утверждал, что подводная лодка находится у острова Теркс и Кайкос недалеко от Кубы и набита награбленным золотом, бесценными произведениями искусства, а также внутри были останки высокопоставленных нацистских чиновников.

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"Это находка всей жизни, она превосходит Тутанхамона и все остальное. Лучше этого никто не найдет", – хвастался своей находкой охотник за сокровищами.

К сожалению, Миклош так и не раскрыл точное местонахождение своей предполагаемой находки, скончавшись от сердечного приступав 2018 году, но исследователь оставил тайник с секретными документами о местонахождении подводной лодки.

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После смерти Миклоша его родственники передали таинственный тайник с уликами дайверу и исследователю Майку Флетчеру, который занимается поисками подлодки сейчас, пишет express.co.uk.

"Мы знаем, что в награбленных личных вещах есть миллиарды долларов. Золото, всякие ценные материалы, пропавшие во время войны.

Конечно, имело смысл, что часть этого могла быть загружена на подводные лодки, чтобы контрабандой переправить их из Европы в безопасное убежище", – считает Флетчер.

Ранее мы писали, что крушение корабля времен Второй мировой войны грозит планете экологической катастрофой. Всего в четырех километрах от побережья Швеции лежит затонувший корабль, который угрожает сотням километрам скандинавской береговой линии.

Александр Трикиша
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