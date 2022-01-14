Масові руйнування та смерть: біля берегів Британії ризикує вибухнути корабель Судного дня

Уряд Великобританії вирішив нарешті убезпечити людей від вибуху корабля, що напівзатонув у 1944 році, з 1400 тоннами тротилу на борту

Корабельна аварія Судного дня все ще може обернутися потужним вибухом / Фото: Wikipedia

Через 20 років після журналістського розслідування ризиків "кораблекрушення Судного дня" Кабмін Британії оголосив про плани підрізати щогли, що стирчать з води, щоб зменшити їхній вантаж.

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Незважаючи на те, що американський корабель SS Richard Montgomery сів на мілину ще в серпні 1944 року, він знаходиться всього за два кілометри від суші та все ще може вибухнути, пише New Scientist.

Три щогли, що височіють над хвилями неподалік прибережного міста Ширнес у Великобританії, відзначають місце, де майже 80 років іржавіло потоплене судно.

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Цікаво, що більшу частину вантажу вивезли з корабля ще 1944 року. Але роботи зупинилися після того, як Адміралтейство Великої Британії відмовилося платити робітникам за розвантаження бомб.

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Наступні 80 років уламки іржавіли та розвалювалися, а вибухівка була нестабільна. Якщо важкі конструкції, що згнили, впадуть у трюми прямо на бомби, це може спричинити вибух.

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Центр досліджень та розробок вибухівки з'ясував у 1972 році, що він виб'є майже всі вікна в місті та викличе 300-метровий стовп бруду, металу та боєприпасів, що стріляють на 3 км у повітря.

Це був би один із найбільших у світі неядерних вибухів, що викликало масові руйнування та смерть.

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Додаткову тривогу викликає близькість гігантського терміналу скрапленого природного газу на острові Грейн: супертанкери, прямуючи до терміналу, проходять лише за 200 метрів від корабля.

У Мінтранспорту Британії запевнили, втім, що уламки корабля "перебувають у відносно стабільному стані".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Британії успішно випробували ракетний двигун на пластикових відходах.