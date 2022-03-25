На співбесіду в образі собаки: Zoom впровадив анімовані аватари

Популярна програма для відеоконференцій Zoom запровадила нову функцію "Аватари". Замість вашого нудного обличчя на екрані з'явиться веселе анімоване звірятко

Zoom вводить анімовані аватари / Фото: Zoom

Компанія заявляє, що ця функція, включена в оновлення Zoom 5.10, дозволить вам стати твариною лише запуску, але в майбутньому будуть додані нові параметри аватара. А напередодні Instagram повернув хронологічну стрічку.

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Нині існує 11 аватарів тварин у футболках та толстовках, включаючи корову, кішку, собаку, єнота, панду та білого ведмедя.

У Zoom відзначають, що аватар може копіювати деякі ваші емоції та міміку, але на практиці його вираження обмежені.

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Як увімкнути

Перед використанням функції аватара необхідно оновити програму до останньої версії.

Відкрийте програму Zoom і перейдіть до "Налаштування"

Натисніть розділ "Фон та ефекти"

Натисніть на вкладку Аватари та виберіть свою улюблену тварину

Майте на увазі, що цей параметр буде застосовуватись до всіх конференцій. Щоб увімкнути аватари для однієї зустрічі, вам потрібно зробити наступне: