Техно
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Техно

На співбесіду в образі собаки: Zoom впровадив анімовані аватари

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
25 березня, 10:45
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Популярна програма для відеоконференцій Zoom запровадила нову функцію "Аватари". Замість вашого нудного обличчя на екрані з'явиться веселе анімоване звірятко
Zoom вводить анімовані аватари
Zoom вводить анімовані аватари / Фото: Zoom

Компанія заявляє, що ця функція, включена в оновлення Zoom 5.10, дозволить вам стати твариною лише запуску, але в майбутньому будуть додані нові параметри аватара. А напередодні Instagram повернув хронологічну стрічку.

Читайте також: Найдорожчий стартап Європи заробив в Україні: чому це важливо

Реклама

Нині існує 11 аватарів тварин у футболках та толстовках, включаючи корову, кішку, собаку, єнота, панду та білого ведмедя.

У Zoom відзначають, що аватар може копіювати деякі ваші емоції та міміку, але на практиці його вираження обмежені.

Реклама

Як увімкнути

  • Перед використанням функції аватара необхідно оновити програму до останньої версії.
  • Відкрийте програму Zoom і перейдіть до "Налаштування"
  • Натисніть розділ "Фон та ефекти"
  • Натисніть на вкладку Аватари та виберіть свою улюблену тварину

Майте на увазі, що цей параметр буде застосовуватись до всіх конференцій. Щоб увімкнути аватари для однієї зустрічі, вам потрібно зробити наступне:

  • Приєднайтесь до відеоконференції та натисніть на стрілку поруч зі знаком "Почати відео/Зупинити відео"
  • Натисніть "Вибрати віртуальне тло…" або "Вибрати відеофільтр…"
  • Натисніть на вкладку Аватари та виберіть свою улюблену тварину

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Наука і техніка

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Більше новин
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Червона планета
Цікаво
Крипто
Майнить
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИТТЯ
Більше лайфхаків
Життя на орбіті
Більше новин
СПОРТ
Більше спорту
Останні новини
Більше новин
Вони пішли з Росії
Найбільші технологічні компанії
1
Apple Apple
$2.668 T
2
Microsoft Microsoft
$2.204 T
3
Google (Alphabet) Google (Alphabet)
$1.751 T
4
Amazon Amazon
$1.482 T
5
Nvidia Nvidia
$571.56 B
Хто ще
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Цифрове заспокійливе
Знищуй ворога!
Управляти "Байрактаров"
Залишайся живим
Як тримати зв'язок без Мережі і інтернету
Дізнатися
Хто краще всіх фотографує у 2022 році
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Max Apple iPhone 13 Pro Max
137
5
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
Чому вони найкращі
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

43941.24

Binance Coin (BNB)

411.78

Dogecoin (DOGE)

0.13

Litecoin (LTC)

125.41

Theta (THETA)

3.22

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти