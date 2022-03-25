На собеседование в образе собаки: Zoom внедрил анимированные аватары

Популярная программа для видеоконференций Zoom внедрила новую функцию "Аватары". Вместо вашего скучного лица на экране появится веселый анимированный зверек

Zoom вводит анимированные аватары / Фото: Zoom

Компания заявляет, что эта функция, включенная в обновление Zoom 5.10, позволит вам стать животным только при запуске, но в будущем будут добавлены новые параметры аватара. А накануне Instagram вернул хронологическую ленту.

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В настоящее время существует 11 аватаров животных в футболках и толстовках, включая корову, кошку, собаку, енота, панду и белого медведя.

В Zoom отмечают, что аватар может копировать некоторые ваши эмоции и мимику, но на практике его выражения ограничены.

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Как включить

Перед использованием функции аватара необходимо обновить приложение до последней версии.

Откройте приложение Zoom и перейдите в "Настройки"

Нажмите на раздел "Фон и эффекты"

Нажмите на вкладку Аватары и выберите свое любимое животное

Имейте в виду, что этот параметр будет применяться ко всем конференциям. Чтобы включить аватары для одной встречи, вам нужно сделать следующее: