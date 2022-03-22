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СЬОГОДНІ Техно

Найдорожчий стартап Європи запрацював в Україні: чому це важливо

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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22 березня, 21:55
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Шведська фінтех-компанія Klarna запрацювала для власників українських банківських карток – це відкриває для українців понад 400 тисяч магазинів по всьому світу
Klarna запрацював в Україні
Klarna запрацював в Україні / Фото: Twitter

Klarna є одним з найбільших фінтехів у світі і у значній кількості магазинів у Скандинавії, Європі та США є основним, а іноді й єдиним платіжним провайдером.

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Раніше українцям зробити покупку в цих магазинах було неможливо, що ускладнювало логістику і створювало додаткові транзакційні витрати.

Тепер же з доступом до системи Klarna перед українцями відкривається більш ніж 400 тисяч онлайн- магазинів по всьому світу, у тому числі й ті, хто торгує необхідним спорядженням для наших військових – це величезний плюс для волонтерів!

Крім того, Klarna подвоїть усі донати співробітників на Razom for Ukraine та Nova Ukraine, написав старший спеціаліст з даних в компанії Олександр Кутовий у Facebook.

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Додамо, що Klarna є найдорожчим стартапом Європи з оцінкою в 5,5 млрд доларів.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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