Техно
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Техно

Instagram повернув хронологічну стрічку: як її встановити

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
24 березня, 14:02
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Через шість років хейту від користувачів Instagram вирішив повернути хронологічну видачу контенту у стрічці. Розповідаємо, що змінилося
У Росії обмежили роботу Instagram
У Росії обмежили роботу Instagram / Фото: REUTERS

У 2015 році без жодної причини Instagram оголосив, що позбавляється хронологічної стрічки на користь алгоритмічного сортування.

Читайте також: У Росії визнали Facebook та Instagram екстремістськими організаціями

Реклама

Ідея полягала в тому, щоб нібито сортувати контент на основі того, що найцікавіше для користувачів. Але майже ніхто не був задоволений цим, і протягом шести років користувачі не втомлювалися нагадувати про це адміністрації соцмережі.

І нарешті в грудні минулого року компанія оголосила, що повертає хронологічну стрічку як альтернативу перегляду за замовчуванням.

Як це працює

Instagram надає два нові способи організації вашої стрічки: "Підписки" та "Вибране".

Реклама

У першому випадку ви можете бачити повідомлення від людей, на яких ви підписані в хронологічному порядку, тобто найсвіжіші повідомлення вгорі.

Вибране – це переважно те саме, за винятком того, що воно відфільтроване до облікових записів, які ви вважаєте найважливішими.

Реклама

Читайте також: У Росії створили свій аналог Instagram: яка на вигляд підробка

Як налаштувати

Відкрийте програму, а потім натисніть на логотип Instagram у верхньому лівому кутку. Потім ви побачите меню, що розкривається, з варіантами відображення стрічки.

Зверніть увагу, що немає можливості зробити хронологічний порядок за замовчуванням під час входу в програму, тому ці маніпуляції вам доведеться повторювати кожен раз. Можливо, у майбутньому Instagram виправить цей недолік.

Якщо ви виберете перегляд вибраного, вам буде запропоновано вказати ваші пріоритетні облікові записи. Або зайдіть у свій профіль, клацніть меню налаштувань у верхньому правому куті та вкажіть "Вибране" зі списку.

Додамо, що функція працює ще не у всіх регіонах, але незабаром буде доступна і в Україні.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Наука і техніка

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Більше новин
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Червона планета
Цікаво
Крипто
Майнить
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИТТЯ
Більше лайфхаків
Життя на орбіті
Більше новин
СПОРТ
Більше спорту
Останні новини
Більше новин
Вони пішли з Росії
Найбільші технологічні компанії
1
Apple Apple
$2.668 T
2
Microsoft Microsoft
$2.204 T
3
Google (Alphabet) Google (Alphabet)
$1.751 T
4
Amazon Amazon
$1.482 T
5
Nvidia Nvidia
$571.56 B
Хто ще
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Цифрове заспокійливе
Знищуй ворога!
Управляти "Байрактаров"
Залишайся живим
Як тримати зв'язок без Мережі і інтернету
Дізнатися
Хто краще всіх фотографує у 2022 році
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Max Apple iPhone 13 Pro Max
137
5
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
Чому вони найкращі
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

42983.6

Binance Coin (BNB)

409.97

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

122.15

Theta (THETA)

3.25

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти