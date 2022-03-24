Instagram повернув хронологічну стрічку: як її встановити

Через шість років хейту від користувачів Instagram вирішив повернути хронологічну видачу контенту у стрічці. Розповідаємо, що змінилося

У Росії обмежили роботу Instagram / Фото: REUTERS

У 2015 році без жодної причини Instagram оголосив, що позбавляється хронологічної стрічки на користь алгоритмічного сортування.

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Ідея полягала в тому, щоб нібито сортувати контент на основі того, що найцікавіше для користувачів. Але майже ніхто не був задоволений цим, і протягом шести років користувачі не втомлювалися нагадувати про це адміністрації соцмережі.

І нарешті в грудні минулого року компанія оголосила, що повертає хронологічну стрічку як альтернативу перегляду за замовчуванням.

Як це працює

Instagram надає два нові способи організації вашої стрічки: "Підписки" та "Вибране".

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У першому випадку ви можете бачити повідомлення від людей, на яких ви підписані в хронологічному порядку, тобто найсвіжіші повідомлення вгорі.

Вибране – це переважно те саме, за винятком того, що воно відфільтроване до облікових записів, які ви вважаєте найважливішими.

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Як налаштувати

Відкрийте програму, а потім натисніть на логотип Instagram у верхньому лівому кутку. Потім ви побачите меню, що розкривається, з варіантами відображення стрічки.

Зверніть увагу, що немає можливості зробити хронологічний порядок за замовчуванням під час входу в програму, тому ці маніпуляції вам доведеться повторювати кожен раз. Можливо, у майбутньому Instagram виправить цей недолік.

Якщо ви виберете перегляд вибраного, вам буде запропоновано вказати ваші пріоритетні облікові записи. Або зайдіть у свій профіль, клацніть меню налаштувань у верхньому правому куті та вкажіть "Вибране" зі списку.

Додамо, що функція працює ще не у всіх регіонах, але незабаром буде доступна і в Україні.