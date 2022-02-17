Земля может обрести планетарный разум: когда это случится

Такое коллективное сознание могло бы объединить всех живых существ на планете и технологии в единую сеть, предположили исследователи.
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Американские ученые в своем исследовании ученые опирались на гипотезу, о том, что биосфера взаимодействует с неживыми системами для поддержания жизни на Земле, пишет Phys.
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Сейчас наша цивилизация представляет нечто наподобие "незрелой техносферы" – созданных человеком систем и технологий, которые влияют на планету, но не самоподдерживаются.
В данный момент на Земле есть разумная жизнь, но нет планетарного разума, но, когда человечество сможет достичь полного взамодействия техносферы и биосферы, он появится.
Ученые выделили четыре эволюционных этапа в прошлом и будущем Земли:
- 1 этап – незрелая биосфера очень ранней Земли, жизнь не особо влияла на все планетарные системы Земли.
- 2 этап – зрелая биосфера, между 2,5 млрд и 540 млн лет назад, оказала сильное влияние на Землю, помогая поддерживать обитаемость планеты.
- 3 этап – незрелая техносфера – здесь и сейчас, все технологии взаимосвязаны между собой, но не связаны с основными биосистемами Земли, что плохо влияет на планету.
- 4 этап – зрелая техносфера – все технологические системы должны быть интегрированы в основные системы Земли и помогут процветать и биосфере, и техносфере.
По словам ученых, планетарный разум должен выглядеть как объединение действий всех существующих на Земле систем, как живых, так и искусственно созданных, в одну сложную систему.
Ранее мы писали:
- Новое изобретение ученых очищает воздух лучше деревьев. В штате Аризона разработали механический лес, поглощающий углерод в тысячи раз эффективнее природных аналогов.
- Также объяснялось, почему крушение корабля времен Второй мировой войны грозит планете экологической катастрофой.
- Ученые тем временем рассказывали, как кислотный океан поглотил жизнь на Земле, и может ли это повториться, теперь уже из-за людей.