Земля может обрести планетарный разум: когда это случится

Ученые исследовали любопытный вопрос: если на планете есть разумная жизнь, может ли планета сама иметь собственный планетарный разум?

Земля может обрести планетный разум

Такое коллективное сознание могло бы объединить всех живых существ на планете и технологии в единую сеть, предположили исследователи.

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Американские ученые в своем исследовании ученые опирались на гипотезу, о том, что биосфера взаимодействует с неживыми системами для поддержания жизни на Земле, пишет Phys.

Сейчас наша цивилизация представляет нечто наподобие "незрелой техносферы" – созданных человеком систем и технологий, которые влияют на планету, но не самоподдерживаются.

В данный момент на Земле есть разумная жизнь, но нет планетарного разума, но, когда человечество сможет достичь полного взамодействия техносферы и биосферы, он появится.

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Ученые выделили четыре эволюционных этапа в прошлом и будущем Земли:

1 этап – незрелая биосфера очень ранней Земли, жизнь не особо влияла на все планетарные системы Земли.

2 этап – зрелая биосфера, между 2,5 млрд и 540 млн лет назад, оказала сильное влияние на Землю, помогая поддерживать обитаемость планеты.

3 этап – незрелая техносфера – здесь и сейчас, все технологии взаимосвязаны между собой, но не связаны с основными биосистемами Земли, что плохо влияет на планету.

4 этап – зрелая техносфера – все технологические системы должны быть интегрированы в основные системы Земли и помогут процветать и биосфере, и техносфере.

По словам ученых, планетарный разум должен выглядеть как объединение действий всех существующих на Земле систем, как живых, так и искусственно созданных, в одну сложную систему.

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