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Земля может обрести планетарный разум: когда это случится

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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17 февраля, 12:16
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Ученые исследовали любопытный вопрос: если на планете есть разумная жизнь, может ли планета сама иметь собственный планетарный разум?
Земля может обрести планетный разум
Земля может обрести планетный разум

Такое коллективное сознание могло бы объединить всех живых существ на планете и технологии в единую сеть, предположили исследователи.

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Американские ученые в своем исследовании ученые опирались на гипотезу, о том, что биосфера взаимодействует с неживыми системами для поддержания жизни на Земле, пишет Phys.

Сейчас наша цивилизация представляет нечто наподобие "незрелой техносферы" – созданных человеком систем и технологий, которые влияют на планету, но не самоподдерживаются.

В данный момент на Земле есть разумная жизнь, но нет планетарного разума, но, когда человечество сможет достичь полного взамодействия техносферы и биосферы, он появится.

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Ученые выделили четыре эволюционных этапа в прошлом и будущем Земли:

  • 1 этап – незрелая биосфера очень ранней Земли, жизнь не особо влияла на все планетарные системы Земли.
  • 2 этап – зрелая биосфера, между 2,5 млрд и 540 млн лет назад, оказала сильное влияние на Землю, помогая поддерживать обитаемость планеты.
  • 3 этап – незрелая техносфера – здесь и сейчас, все технологии взаимосвязаны между собой, но не связаны с основными биосистемами Земли, что плохо влияет на планету.
  • 4 этап – зрелая техносфера – все технологические системы должны быть интегрированы в основные системы Земли и помогут процветать и биосфере, и техносфере.

По словам ученых, планетарный разум должен выглядеть как объединение действий всех существующих на Земле систем, как живых, так и искусственно созданных, в одну сложную систему.

Ранее мы писали:

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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