Можуть посадити: російські працівники Meta бояться повертатися до Росії

Росіяни побоюються репресії з боку влади за роботу в закордонних компаніях, які потрапили в немилість режиму

Співробітники Meta бояться опинитися у в'язниці / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Після визнання російським судом компанії Meta екстремістською організацією російські працівники відмовляються повертатися на батьківщину.

На думку журналістки Фариди Рустамової, після поверненню в Росію їм може загрожувати кримінальна відповідальність за співпрацю з екстремістською організацією.

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Сама ж Meta заспокоює співробітників, уточнюючи, що рішення суду ще не набуло чинності, а юристи готують апеляцію. До речі, джерело додає, що частина працівників вирішили звільнитися, щоби не ризикувати.

Додамо, що у різних країнах у Meta працює близько 2000 тисяч росіян. У самій Росії немає офісу американської компанії. До речі, Google вже вивозить своїх співробітників із Росії та готується до закриття офісу.

Нагадаємо, Facebook та Instagram потрапили в немилість Роскомнагляду після того, як адміністрація дозволила залишати у коментарях заклики до смерті Путіна, Лукашенка та російських солдатів.