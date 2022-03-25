Могут посадить: российские работники Meta боятся возвращаться в Россию

Россияне опасаются репрессии со стороны властей за работу в зарубежных компаниях, попавших в немилость режиму

Сотрудники Meta боятся оказаться в тюрьме / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

После признания российским судом компании Meta экстремистской организацией российские работники отказываются возвращаться на родину.

По мнению журналистки Фариды Рустамовой, по возвращению в России им может угрожать уголовная ответственность за сотрудничество с экстремистской организацией.

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Сама же Meta успокаивает сотрудников, уточняя, что решение суда еще не вступило в силу, а юристы подготавливают апелляцию. К слову, источник добавляет, что часть работников решили уволиться, чтобы не рисковать.

Добавим, что в разных странах в Meta работает около 2000 тысячи россиян. В самой Росси нет офиса американской компании. Кстати, Google уже вывозит своих сотрудников из России и готовится к закрытию офиса.

Напомним, Facebook и Instagram попали в немилость Роскомнадзора после того, как администрация разрешила оставлять в комментариях призывы к смерти Путина, Лукашенко и российских солдат.