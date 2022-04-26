Міг зіткнутися із Землею: Вчені відправлять космічний корабель на небезпечний астероїд

Величезний астероїд пролетить поряд із Землею у 2029 році

корабель OSIRIS-REx відправиться вивчати астероїд Апофіс / Фото: Колаж: Сьогодні

NASA оголосило, що космічний корабель OSIRIS-REx, який повертається на Землю після збору зразків з астероїда Бенну, відправиться до астероїда Апофіс після повернення у вересні 2023 року.

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Космічний корабель скине на Землю контейнер зі зразками, який приземлиться в пустелі Юта, а сам пролетить повз нашу планету траєкторією, яка приведе його до Апофісу в 2029 році, незабаром після того, як цей астероїд пройде всього в 32 тисячах кілометрів від Землі.

OSIRIS-REx проведе 18 місяців біля Апофісу, вивчаючи 350-метровий астероїд. корабель не збиратиме зразок з Апофісу, але він притиснеться до нього і запустить свої двигуни на поверхні, щоб оголити матеріал під собою.

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Апофіс вже давно цікавить вчених через його близьке зближення з Землею в 2029 і 2036 роках, а якийсь час тому і зовсім були побоювання, що він може зіткнутися з Землею.

Але тепер близька до Землі траєкторія відкрила можливість вивчити астероїд краще. До речі, для нової місії OSIRIS-REx отримає нове ім'я – Osiris-Apex, пише cnet.com.

А Китай розробить космічну зброю для знищення небезпечних астероїдів. Випробувати нову зброю Китай має намір уже у 2026 році.