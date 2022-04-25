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Китай розробить космічну зброю для знищення небезпечних астероїдів

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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25 квітня, 11:33
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Випробувати нову зброю Китай має намір вже у 2026 році
Китайці розроблять зброю проти астероїдів
Китайці розроблять зброю проти астероїдів / Фото: Pixabay

У листопаді минулого року NASA запустило космічний корабель прямо в астероїд, а тепер схожі технології розроблятиме Китай.

Китай оголосив про розробку плану планетарної оборони та проведення технічних досліджень у галузі розробки систем для протидії загрозам, що походять від астероїдів, пише spacenews.com.

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Після розробки системи та спеціального програмного забезпечення китайці мають намір знайти у космосі потенційно небезпечний астероїд та спробувати змінити його траєкторію. Місію заплановано на 2026 рік.

Небезпечні астероїди збиватимуть космічною зброєю
Небезпечні астероїди збиватимуть космічною зброєю / Фото: Pixabay

За словами представника китайського космічного агентства, система допоможе впоратися з загрозою для людства від об'єктів, що зближуються з Землею, і в майбутньому зробить новий внесок у розвиток Китаю.

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Останнім часом кількість астероїдів, що пролітають повз Землю, просто зашкалює. Один з них вчені помітили лише за кілька годин до зіткнення. А інший міг б знищити ціле місто.

Олександр Трикіша
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