Мог столкнуться с Землей: Ученые отправят космический корабль на опасный астероид

Огромный астероид пролетит рядом с Землей в 2029 году

Корабль OSIRIS-REx отправится изучать астероид Апофис / Фото: Коллаж: Сегодня

NASA объявило, что космический корабль OSIRIS-REx, возвращающийся на Землю после сбора образцов с астероида Бенну, отправится к астероиду Апофис после возвращения в сентябре 2023 года.

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Космический корабль сбросит на Землю контейнер с образцами, который приземлится в пустыне Юта, а сам пролетит мимо нашей планеты по траектории которая приведет его к Апофису в 2029 году, вскоре после того, как этот астероид пройдет всего в 32 тысячах километров от Земли.

OSIRIS-REx проведет 18 месяцев возле Апофиса, изучая 350-метровый астероид. корабль не будет собирать образец с Апофиса, но он прижмется к нему и запустит свои двигатели на поверхности, чтобы обнажить материал под собой.

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Апофис уже давно представляет интерес для ученых из-за его близкого сближения с Землей в 2029 и 2036 годах, а некоторое время назад и вовсе были опасения, что он может столкнуться с Землей.

Но теперь близкая к Земле траектория открыла возможность изучить астероид лучше. К слову, для новой миссии OSIRIS-REx получит новое имя – Osiris-Apex, сообщает cnet.com.

А Китай разработает космическое оружие для уничтожения опасных астероидов. Испытать новое оружие Китай намерен уже в 2026 году.