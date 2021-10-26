Техно
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🚫 Жесткий карантин Выборы в Харькове Выборы в Харькове 👻 Хэллоуин-2021 💡 Большое обновление сетей
СЕГОДНЯ Техно

Миллиардер Джефф Безос запустит собственную космическую станцию с отелем

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
26 октября, 19:39
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Компания американского миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin объявила о планах запуска коммерческой космической станции. На станции можно будет снимать фильмы, проводить исследования и просто отдыхать
Blue Origin запустит коммерческую космическую станцию
Blue Origin запустит коммерческую космическую станцию / Фото: Twitter

В компании надеются запустить станцию ​​под названием Orbital Reef к концу текущего десятилетия. Компания будет сотрудничать с Sierra Space и Boeing для строительства форпоста.

Читайте также: Есть рекорд! 90-летний актер успешно слетал в космос на корабле миллиардера (видео)

Реклама

Станция площадью 3000 кв. метров будет "многофункциональным бизнес-парком" в космосе и будет вмещать до 10 человек. Компания предоставит клиентам идеальное место для создания фильмов в условиях микрогравитации или проведения передовых исследований, а еще на станции будет размещаться космический отель, сообщает BBC.

Читайте также: Дорого и опасно: почему астронавты так редко выходят в открытый космос

Реклама

Сумма постройки не разглашается, но ранее сам Безос заявлял, что готов тратить 1 миллиард долларов в год на Blue Origin.

Интересно что заявление было сделано как раз в то время, когда NASA ищет варианты замены стареющей Международной космической станции.

Международная космическая станция
Международная космическая станция / Фото: NASA

Реклама

В начале года NASA объявило о готовности выделить 400 миллионов частным космическим компаниям, которые могут помочь заменить орбитальную станцию. Кстати, недавно мы писали, что астронавтам пришлось защищать МКС от российской съемочной группы.

Впрочем, конкуренция у Blue Origin будет жесткая. Ранее на этой неделе Nanoracks, Voyager Space и Lockheed Martin объявили о своих планах по запуску космической станции на низкую орбиту к 2027 году.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Новости о технологиях и гаджетах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Налогами по цифровизации
Что будет с 4G и 5G в Украине
Лови связь!
Красота космоса
Лучшие астрономические фото
Фото кольцевого солнечного затмения в Тибете выиграло главную награду
Победители в других номинациях
Лучшие камерофоны 2021 года
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Опрос
Цитата дня

Рабочие места с предприятий и из офиса перенесут в дом — это, по-видимому, наиболее удивительная особенность цивилизации Третьей волны

Элвин Тофлер «Третья волна», 1980 Американский футуролог, социолог, философ
Тест-драйв
Самый дорогой спорткар Киева
14 тысяч гривен за 60 минут
И как оно?
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять