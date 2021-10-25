Спроби були: астронавти не дозволили російської знімальній групі зламати МКС

На міжнародній космічній станції продовжують наводити порядок після повернення на землю російської знімальної групи. Астронавтам доводилося стежити за гостями, щоб вони нічого не зламали

Астронавтам довелося захищати МКС від гостей з Росії / Фото: Twitter

17 жовтня знімальна група фільму "Виклик" повернулася на Землю. Вони пробули в російському сегменті МКС 12 днів.

Відразу після відльоту кіношників астронавти зізналися, що на МКС потрібно навести порядок.

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"Зараз будемо прибиранням займатися. Два тижні нічого не прибиралося. Бардак на російському сегменті", – повідомив космонавт Антон Шкаплеров, якого цитує РІА Новини.

До речі, під час підготовки до повернення на Землю корабель Союз МС-18 випадково розвернув МКС, через що орбітальна станція вийшла з ладу на деякий час.

Екіпаж Союз МС-18 успішно повернувся на Землю / Фото: Twitter

А напередодні стало відомо, що знімальна група до того ж намагалася зламати космічну станцію, але їм не дали це зробити астронавти.

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"Ми не дозволили нічого зламати. Спроби були: все-таки людина, яка різко потрапила на МКС і почала працювати дуже активно, природно, вимагає більшої турботи про себе, ніж просто космонавт, який потрапив на станцію, який поступово проходить адаптацію, поступово вливається в роботу", – розповів ТАСС інший астронавт Олег Новицький.

Водночас актриса фільму Юлія Пересільд підкреслила, що "кіноекіпаж" не завдав шкоди станції. "Дірок ми не зробили, туалет не зламали", – додала вона.

А режисер картини Клим Шипенко зізнався, що часто бився головою на МКС, його виручав шолом.

Жанр фільму "Виклик" – космічна драма. Згідно з сюжетом кінострічки, жінка-лікар протягом місяця змушена готуватися до польоту в космос, щоб врятувати життя астронавта, що перебуває на МКС.