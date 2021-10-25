Спроби були: астронавти не дозволили російської знімальній групі зламати МКС

17 жовтня знімальна група фільму "Виклик" повернулася на Землю. Вони пробули в російському сегменті МКС 12 днів.
Відразу після відльоту кіношників астронавти зізналися, що на МКС потрібно навести порядок.
"Зараз будемо прибиранням займатися. Два тижні нічого не прибиралося. Бардак на російському сегменті", – повідомив космонавт Антон Шкаплеров, якого цитує РІА Новини.
До речі, під час підготовки до повернення на Землю корабель Союз МС-18 випадково розвернув МКС, через що орбітальна станція вийшла з ладу на деякий час.
А напередодні стало відомо, що знімальна група до того ж намагалася зламати космічну станцію, але їм не дали це зробити астронавти.
"Ми не дозволили нічого зламати. Спроби були: все-таки людина, яка різко потрапила на МКС і почала працювати дуже активно, природно, вимагає більшої турботи про себе, ніж просто космонавт, який потрапив на станцію, який поступово проходить адаптацію, поступово вливається в роботу", – розповів ТАСС інший астронавт Олег Новицький.
Водночас актриса фільму Юлія Пересільд підкреслила, що "кіноекіпаж" не завдав шкоди станції. "Дірок ми не зробили, туалет не зламали", – додала вона.
А режисер картини Клим Шипенко зізнався, що часто бився головою на МКС, його виручав шолом.
Жанр фільму "Виклик" – космічна драма. Згідно з сюжетом кінострічки, жінка-лікар протягом місяця змушена готуватися до польоту в космос, щоб врятувати життя астронавта, що перебуває на МКС.