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Спроби були: астронавти не дозволили російської знімальній групі зламати МКС

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
25 жовтня, 11:11
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На міжнародній космічній станції продовжують наводити порядок після повернення на землю російської знімальної групи. Астронавтам доводилося стежити за гостями, щоб вони нічого не зламали
Астронавтам довелося захищати МКС від гостей з Росії
Астронавтам довелося захищати МКС від гостей з Росії / Фото: Twitter

17 жовтня знімальна група фільму "Виклик" повернулася на Землю. Вони пробули в російському сегменті МКС 12 днів.

Відразу після відльоту кіношників астронавти зізналися, що на МКС потрібно навести порядок.

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"Зараз будемо прибиранням займатися. Два тижні нічого не прибиралося. Бардак на російському сегменті", – повідомив космонавт Антон Шкаплеров, якого цитує РІА Новини.

До речі, під час підготовки до повернення на Землю корабель Союз МС-18 випадково розвернув МКС, через що орбітальна станція вийшла з ладу на деякий час.

Екіпаж Союз МС-18 успішно повернувся на Землю
Екіпаж Союз МС-18 успішно повернувся на Землю / Фото: Twitter

А напередодні стало відомо, що знімальна група до того ж намагалася зламати космічну станцію, але їм не дали це зробити астронавти.

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"Ми не дозволили нічого зламати. Спроби були: все-таки людина, яка різко потрапила на МКС і почала працювати дуже активно, природно, вимагає більшої турботи про себе, ніж просто космонавт, який потрапив на станцію, який поступово проходить адаптацію, поступово вливається в роботу", – розповів ТАСС інший астронавт Олег Новицький.

Водночас актриса фільму Юлія Пересільд підкреслила, що "кіноекіпаж" не завдав шкоди станції. "Дірок ми не зробили, туалет не зламали", – додала вона.

А режисер картини Клим Шипенко зізнався, що часто бився головою на МКС, його виручав шолом.

Жанр фільму "Виклик" – космічна драма. Згідно з сюжетом кінострічки, жінка-лікар протягом місяця змушена готуватися до польоту в космос, щоб врятувати життя астронавта, що перебуває на МКС.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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