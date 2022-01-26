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iPhone 15 Pro отримає перископну камеру та божевільний зум

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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26 січня, 15:08
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Хоча більшість чуток, що ходять в техносередовищі, стосуються iPhone 2022 року, деякі з них заздалегідь припускають, чого очікувати від iPhone 2023 року
iPhone 15 отримає суперкамеру
iPhone 15 отримає суперкамеру

Наприклад, аналітик Джефф Пу стверджує, що моделі iPhone 15 Pro будуть оснащені об'єктивом перископа з п'ятикратним оптичним зумом.

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Лінзи перископа засновані на призмі, яка відбиває світло на кілька внутрішніх лінз під кутом 90 градусів до датчика камери, пише 9to5Mac.

Це дозволяє збільшити довжину об'єктива та забезпечує набагато кращий оптичний зум. Samsung і Huawei вже пропонують таку технологію у своїх смартфонах.

Вона забезпечує оптичне збільшення до 10x та комбіноване збільшення до 100x.

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Фото 4RMDchannel

За словами аналітика, Apple веде переговори з Lante Optics, яка, як очікується, стане основним постачальником лінз для перископів.

Компанія вже одержала зразки компонентів та остаточне рішення має бути прийняте до травня 2022 року.

Якщо компоненти будуть схвалені, Apple включить об'єктив перископа у висококласні моделі лінійки iPhone 2023 – iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max.

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Раніше ми писали:

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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