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Користувачі скаржаться на серйозний дефект в iPhone 13: рятує лише заміна

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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21 січня, 14:27
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Користувачі Apple iPhone 13 поскаржилися, що екран телефону без причин стає рожевим і при цьому скидання налаштувань або оновлення прошивки не допомагає виправити поломку
В iPhone 13 знайшли серйозну проблему
В iPhone 13 знайшли серйозну проблему / Фото: Колаж: Сьогодні

Проблема поширена в Китаї, але також про неї повідомляють користувачі з інших країн.

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Вона може супроводжуватися зависаннями, автоматичним перезапуском та іншими проблемами.

При цьому дефект може виникати періодично, з'являтися і зникати. Ще одна особливість полягає в тому, що коли екран стає рожевим, значки рядка стану та інша інформація залишаються видимими.

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Дефект із рожевим екраном поширений на всій лінійці моделей iPhone 13, пише gizmochina.com.

Повідомляється, що офіційна служба підтримки Apple заявила, що це не апаратна проблема і рекомендувала оновити систему.

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Користувачі Мережі також повідомили, що служба підтримки пропонує оновити всі програми до останньої версії, щоб унеможливити несумісність між версіями програм та iOS.

Але якщо ці дії не допомагають, залишається лише заміна девайсу. Щоправда, поки що так пощастило лише декільком власникам айфонів.

Раніше ми писали, що компанія Apple вперше за 10 років перервала виробництво. Складання iPhone та iPad зупинили на декілька днів через обмеження ланцюжка постачання та ліміту на використання електроенергії в Китаї.

Олександр Трикіша
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