Apple шантажем змушує користувачів оновлювати свої пристрої

Компанія Apple, ймовірно, на тлі непопулярності нової версії iOS 15 заборонила їм скачувати про оновлювати попередні версії ОС

Користувачам пристроїв Apple доведеться оновитися до iOS 15 / Фото: Getty Images, Pixabay

Цікаво, що раніше компанія обіцяла оновлювати iOS 14 для тих, хто не був готовий до переходу на нову операційну систему, але тепер повернулася до традиційного методу оновлень.

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Тепер, як і раніше, користувачі змушені встановлювати останню версію операційної системи – тобто iOS 15 – щоб отримати покращення безпеки, пише 9to5mac.

Отже, пристрої під керуванням iOS 14.8 або попередні версії операційної системи більше не можуть бути оновлені до iOS 14.8.1.

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Натомість у меню "оновлення програмного забезпечення" відображається лише оновлення iOS 15.2.1.

Раніше iOS 15 показувалася як необов'язкове оновлення. Це могло б стати простою помилкою, але це сумнівною на тлі непопулярності нової версії ОС.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Telegram заблокував понад 1000 каналів на запит Apple.

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