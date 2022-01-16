Техно
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🛬 Порошенко повертається ☢ Аварія на "Стиролі" ⚽ Звільнення Шевченка 😡 Кібернапад на Україну
СЬОГОДНІ Техно

Apple шантажем змушує користувачів оновлювати свої пристрої

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
16 січня, 14:25
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Компанія Apple, ймовірно, на тлі непопулярності нової версії iOS 15 заборонила їм скачувати про оновлювати попередні версії ОС
Користувачам пристроїв Apple доведеться оновитися до iOS 15
Користувачам пристроїв Apple доведеться оновитися до iOS 15 / Фото: Getty Images, Pixabay

Цікаво, що раніше компанія обіцяла оновлювати iOS 14 для тих, хто не був готовий до переходу на нову операційну систему, але тепер повернулася до традиційного методу оновлень.

Читайте також: iPhone 13 втратив функцію шумозаглушення при дзвінках: у чому причина

Реклама

Тепер, як і раніше, користувачі змушені встановлювати останню версію операційної системи – тобто iOS 15 – щоб отримати покращення безпеки, пише 9to5mac.

Отже, пристрої під керуванням iOS 14.8 або попередні версії операційної системи більше не можуть бути оновлені до iOS 14.8.1.

Читайте також: Apple планує випускати власні 5G модеми з 2023 року

Реклама

Натомість у меню "оновлення програмного забезпечення" відображається лише оновлення iOS 15.2.1.

Раніше iOS 15 показувалася як необов'язкове оновлення. Це могло б стати простою помилкою, але це сумнівною на тлі непопулярності нової версії ОС.

Читайте також: iPhone 14 отримає новий швидкий порт та універсальну зарядку

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Telegram заблокував понад 1000 каналів на запит Apple.

Також ми розповідали, як ефективно використовувати пам'ять iPhone та iCloud для зберігання інформації.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама
Червона планета
Щоденник марсохода
Цікаво
ТОП публікацій
Олександра Захарова

Олександра Захарова

Редактор Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
Останні новини
Більше новин
X-Files
Ми не одні у Всесвіті?
Що ми знаємо про інопланетян
Android VS iPhone
Яка ОС краща?
Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

43026.92

Binance Coin (BNB)

496.51

Dogecoin (DOGE)

0.18

Litecoin (LTC)

145.48

Theta (THETA)

4.18

Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

43026.92

Binance Coin (BNB)

496.51

Dogecoin (DOGE)

0.18

Ethereum Classic (ETC)

32.32

Litecoin (LTC)

145.48

Theta (THETA)

4.18

Купити криптовалюту

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти