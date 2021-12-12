Донька першого американця у космосі злітала на орбіту

Екіпаж включав двох почесних гостей – телеведучого та зірку НФЛ Майкла Стрейхена і Лору Шепард Черчлі, старшу доньку Алана Шепарда – першого американця, що полетів у космос.
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Космічний корабель New Shepard був запущений о 18:00 за Києвом із майданчика Blue Origin у Західному Техасі, пише CNBC .
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Крім почесних гостей, чотири космічні туристи сплатили за політ: бізнесмен і філантроп Ділан Тейлор, інвестор Еван Дік, венчурний капіталіст Лейн Бесс та його син Кемерон Бесс.
Це був шостий політ Blue Origin У 2021 році, всього цього року компанія відправила в космос 14 людей.
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Досягши висоти більше 100 кілометрів, капсула з пасажирами благополучно повернулася на Землю, здійснивши м'яку посадку за допомогою парашутної системи поблизу місця запуску.
Весь політ тривав близько 11 хвилин, а екіпаж пробув у невагомості близько трьох хвилин.
У ході місії, що отримала назву NS-19, вперше на борту суборбітального корабля New Shepard перебували одразу шість пасажирів.
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Нагадаємо, раніше ми писали, що на МКС вперше вирушить темношкіра жінка.