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Донька першого американця у космосі злітала на орбіту

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
12 грудня, 12:24
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Відбувся черговий туристичний суборбітальний політ американської аерокосмічної компанії Blue Origin мільярдера Джеффа Безоса
Космічні туристи злітали на орбіту
Космічні туристи злітали на орбіту / Фото: Reuters

Екіпаж включав двох почесних гостей – телеведучого та зірку НФЛ Майкла Стрейхена і Лору Шепард Черчлі, старшу доньку Алана Шепарда – першого американця, що полетів у космос.

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Космічний корабель New Shepard був запущений о 18:00 за Києвом із майданчика Blue Origin у Західному Техасі, пише CNBC .

Шестеро туристів злітали в космос на ракеті
Шестеро туристів злітали в космос на ракеті / Фото: Reuters

Крім почесних гостей, чотири космічні туристи сплатили за політ: бізнесмен і філантроп Ділан Тейлор, інвестор Еван Дік, венчурний капіталіст Лейн Бесс та його син Кемерон Бесс.

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Blue Origin відправила до космосу вже 14 людей цього року
Blue Origin відправила до космосу вже 14 людей цього року / Фото: Reuters

Це був шостий політ Blue Origin У 2021 році, всього цього року компанія відправила в космос 14 людей.

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Досягши висоти більше 100 кілометрів, капсула з пасажирами благополучно повернулася на Землю, здійснивши м'яку посадку за допомогою парашутної системи поблизу місця запуску.

Четверо із шести туристів заплатили за політ, двоє були почесними гостями
Четверо із шести туристів заплатили за політ, двоє були почесними гостями / Фото: Reuters

Весь політ тривав близько 11 хвилин, а екіпаж пробув у невагомості близько трьох хвилин.

У ході місії, що отримала назву NS-19, вперше на борту суборбітального корабля New Shepard перебували одразу шість пасажирів.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що на МКС вперше вирушить темношкіра жінка.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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