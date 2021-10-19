Техно
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
Ліга чемпіонів Ліга чемпіонів 🚑 Поради лікаря Комаровського 🦀 Гра в кальмара ❓ Як помер брат Павлова
СЬОГОДНІ Техно

Що станеться з вашим тілом, якщо ви помрете в космосі

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
19 жовтня, 07:38
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Подорожі в космос вже не здаються такою вже фантастикою. Незабаром ми вирушимо на інші планети у відпустку або для постійного життя. А що станеться, якщо там хтось помре?
Розкладання тіла в космосі відрізняється від звичного процесу на Землі
Розкладання тіла в космосі відрізняється від звичного процесу на Землі / Фото: Pixabay

Буквально кілька днів тому компанія Blue Origin провела другий запуск своєї капсули New Shepard з туристами на борту, встановивши новий комічний рекорд. А Ілон Маск має намір відкрити колонію на Марсі.

З такими перспективам вченим вже пора думати про те, яким буде життя в космосі, а також про те, що станеться, якщо там хтось помре.

Реклама

Що відбувається з тілом на Землі

Після смерті тут, на Землі, людське тіло проходить кілька стадій розкладання. Вони були описані ще в 1247 році в роботі китайського вченого Сун Ци.

Якщо коротко:

  • Припиняється кровообіг, тіло остигає, м'язи стають жорсткими – це стан називають трупним задубіння.
  • Потім ферменти і білки руйнують стінки клітин, а бактерії з кишечника поширюються по всьому тілу і пожирають м'які тканини – починається гниття.
  • Є також зовнішні фактори, які впливають на процес розкладання, включаючи температуру, активність комах, спосіб поховання тіла (закопування, спалення, муміфікація і т.д.).

А як це буде в космосі?

Професор прикладної біологічної антропології університету Теессайд Тім Томпсон запропонував свою версію, яка була опублікована у виданні The Conversation.

Реклама

Різна гравітація на інших планетах, безумовно, вплине на стадію трупного задубіння. А відсутність гравітації у відкритому космосі означатиме, що кров не буде накопичуватися в так звані трупні плями.

Усередині скафандра трупне задубіння все одно виникне, оскільки воно є результатом припинення функцій організму.

Реклама

Проте, бактеріям з кишечника необхідний кисень, тому обмежена кількість повітря в скафандрі може значно уповільнити процес.

Мікроби з грунту також сприяють розкладанню, і тому будь-яке середовище, яка пригнічує дію мікробів, наприклад, надмірна посуха, збільшує шанси на збереження м'яких тканин.

Кістки – це живий матеріал, що складається як з органічних матеріалів, таких як кровоносні судини і колаген, так і з неорганічних матеріалів в кристалічній структурі. У музеях ми бачимо якраз неорганічні залишки.

Але в умовах, що відрізняються від умов на Землі, процес розкладання може повністю змінитися, замість скелета від тіла будуть залишатися тільки м'які тканини. Це вже не кажучи про відсутність на інших планетах комах і тварин-падальщиков.

Температура також є ключовим фактором розкладання. На Місяці, наприклад, температура може бути в діапазоні від 120 °С до -170 °С. Отже, на тілі можуть з'явитися ознаки зміни, викликаного впливом тепла або низьких температур.

У будь-якому випадку, майбутнім колоністам, ймовірно, доведеться винайти новий спосіб поховання тіл, з огляду на особливості тієї чи іншої планети.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Новини про технології та гаджети
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Краса космосу
Кращі астрономічні фото
Фото кільцевого сонячного затемнення в Тибеті виграло головну нагороду
Переможці в інших номінаціях
Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Опитування
Цитата дня

Робочі місця з підприємств і з офісу перенесуть в будинок — це, мабуть, найбільш дивна особливість цивілізації Третьої хвилі

Елвін Тофлер «Третя хвиля», 1980 Американський футуролог, соціолог, філософ
Тест-драйв
Найдорожчий спорткар Києва
14 тисяч гривень за 60 хвилин
І як воно?
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти